Kate e William la licenziano senza tanto preavviso: la ‘colpa’ però è dei figli

La Royal Family è ancora nel mirino del chiacchiericcio più sfrenato. Stavolta a far parlare di loro sono gli splendidi William e Kate.

Da quando Carlo, lo scorso 6 maggio 2023 è stato eletto Re, così come la sua consorte Camilla Regina, la famiglia reale inglese è tornata alla ribalta più che mai. Oltre alla coppia reale si parla tantissimo del Principe ribelle Harry e delle bella Meghan. Grandissimi protagonisti sono anche William e la moglie Kate, considerata ora una vera e propria icona di eleganza di stile da tantissime donne.

Loro son o molto amati dal popolo inglese, tant’è che, sondaggi e interviste alla mano, in moltissimi speravano che fossero loro a salire al trono. In poche parole in tanti speravano che Carlo abdicasse a favore del figlio primogenito. Così non è stato ma in ogni caso sarà lui il suo diretto erede a livello monarchico.

In tanti cominciano a chiedersi se Kate sarà eletta Regina a tutti gli effetti, come nel caso della Parker, o solo consorte. La Middleton è sovente molto chiacchierata per la sua antipatia nei confronti della cognata Meghan, con la quale pare che in passato ci siano state fortissime diatribe. Inoltre è sempre molto notata per i suoi look, sia easy e casual, che per altri più raffinati.

Anche la prole è già sulla cresta dell’onda

La Middleton è del resto una giovane bellissima donna, che ama prendersi cura di sé. Segue un’alimentazione sana ed equilibrata, oltre che varia e possiede un’autentica passione per lo Sport che condivide con il marito. Mamma di tre figli, sogna di allargare presto la famiglia. In questo William non è del tutto d’accordo, non perché non ami essere papà, ma perché lei in passato ha sofferto di depressione post partum.

Dunque, temendo che lei potesse ricascarci, lui preferirebbe, per ora evitare di mettere al mondo un’altra creatura. Sovente la coppia appare, soprattutto nelle occasioni ufficiali, in compagnia dei loro figli. Se inizialmente era il primogenito George ad attirare l’attenzione, oggi è la secondogenita Charlotte ad essere maggiormente nel mirino, in quanto considerata già una piccola Influencer.

La decisione di William e Kate

Nell’ultimo periodo anche il piccolo Louis sta diventando molto popolare. Insomma, sebbene i loro bimbi siano delle star, i genitori cercano con tutte le loro forze di tenerli lontani dal clamore e dedicare loro tantissimo tempo. Ed è per questo motivo che hanno deciso di dare uno stop ai lunghissimi tour reali che li avrebbero tenuti lontani da loro per troppo tempo.

Fatto ciò, hanno pure preso la decisione di non ingaggiare per loro una tata. Tutto ciò lo ha rivelato l’esperta di questioni reali Jennie Bond. Questa è l’ennesima dimostrazione sia di quanto Kate che William, vogliano occuparsi il più possibile personalmente dell’educazione dei tre figli. Cuore immenso di mamma e di papà!