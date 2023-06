Lorena Bianchetti, “lievitata subito”: spuntano le foto col pancione | Ancora più bella

Lorena Bianchetti è “lievitata subito” ma è ancora più bella, ecco le foto con il pancione che hanno fatto emozionare i telespettatori più fedeli alla conduttrice. È un vero e proprio miracolo.

È “lievitata subito” praticamente, ma è ancora più bella del normale, la nota conduttrice Lorena Bianchetti è apparsa più radiosa che mai, nelle prime foto ufficiali di lei con il pancione. Questo evento è stato tanto voluto ma ormai aveva perso le speranze.

I suoi followers, vista l’età della conduttrice, hanno pensato subito all’inseminazione artificiale. Ecco che cosa gli ha risposto la Bianchetti e cosa ha dichiarato di questo suo piccolo miracolo. Tra l’altro ha ringraziato la sua agente, è anche grazie a lei se c’è riuscita.

La gaffe della Bianchetti con il Papa

Lorena Bianchetti è una conduttrice televisiva, giornalista e autrice romana di 49 anni, che ha esordito per la prima volta in Rai nel 1988. Ha lavorato in diversi programmi per l’emittente statale e ad oggi, conduce (ormai da molti anni), il programma religioso, A sua immagine. Tra l’altro è stata la prima donna ad aver intervistato un Pontefice. Nel corso della sua carriera, di gaffe Lorena ne ha fatte parecchie, alcune finite in sordina e altre causa di controversie legali.

Quella che vi stiamo per raccontare, è molto recente e si riferisce alla sua intervista a Papa Francesco. Fortunatamente per lei però questo evento si è trasformato in un siparietto comico, quindi almeno per ora, la Bianchetti non dovrà temere di finire nuovamente al centro delle polemiche. Ad ogni modo, la conduttrice ha chiesto al Pontefice quale fosse il suo programma preferito di quando era bambino.

Un divertito Bergoglio ha così risposto: “Cara, ti rispondo raccontandoti un grande segreto del Papa, lo vuoi sapere? Quando ero bambino, la televisione non era ancora stata inventata…”. Generando diverse risate in studio per non parlare del palese imbarazzo della Bianchetti.

La gravidanza di Lorena Bianchetti

Ultimamente si è riparlato di nuovo del periodo in cui Lorena Bianchetti era in dolce attesa, precisamente nel 2019, quando la conduttrice ha dato alla luce la piccola Estelle, figlia del suo attuale marito, lo chef, Bernando De Luca. In quel periodo, come aveva dichiarato anche la neo mamma: “Sono lievitata subito…Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni”.

Invece, è successo, è un piccolo miracolo come l’ha definito lei stessa e soprattutto non è dovuta ricorrere all’inseminazione artificiale come l’hanno accusata in molti, è stato un concepimento totalmente naturale. Lei e suo marito non ci speravano più, per questo avevano continuato a vivere le loro vite senza farne una malattia e grazie a questo e alla sua manager che l’ha fatta svagare, suggerendole di scrivere un libro, la Bianchetti ha scoperto di essere al quarto mese di gravidanza.

Come dicevamo, queste sue parole sono state ripescate dalle interviste passate, in quanto pare che la conduttrice stia provando ad avere un altro figlio, adesso a 49 anni: Mai dire mai, sarebbe un secondo miracolo…Alla mia età non si possono fare troppi calcoli e io sono felice così…”.