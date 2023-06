Sabrina Salerno, spuntano le foto più uniche che rare del suo matrimonio: il vestito è alquanto strano

Sabrina Salerno, la bellissima showgirl stupisce ancora una volta i suoi fan. Spuntano dal passato le foto del suo matrimonio.

È stata indubbiamente lei la regina indiscussa degli Anni ’80 in tutto il mondo. Di recente assai gradita ospite in una seguitissima puntata de I Migliori Anni, ha incantato tutti quanti i telespettatori con il suo talento, la sua ingente bellezza e la sua sensualità. Nonostante abbia superato da un po’ i 50 anni di età lei è ancora un vero incanto.

Certamente il merito è di Madre Natura che è stata molto clemente con lei ma anche di un sano stile di vita. Sabrina cerca di seguire una dieta varia, sana e controllata e di concedersi qualche peccato di gola di tanto in tanto. Ama praticare pressoché quotidianamente tantissima attività sportiva, anche quella all’aria aperta.

Adora poi prendersi tempo per sé stessa per riflettere e dedicarsi alla cura della persona, soprattutto del suo splendido viso e delle sue chiome, che ancora oggi porta lunghe e mosse. La Salerno è molto attenta anche alla Moda e a livello di outfit ne sceglie sempre accattivanti e in grado di mettere in luce la sua eccellente fisicità.

Una diva molto seguita sui Social

Sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram ama ammaliare i suoi estimatori sia tramite la condivisione di post che il caricamento di Stories. Ora che ha preso il via ufficialmente la sua estate, nonostante il calendario ci insegni che mancano ancora pochi giorni, tantissimi gli scatti che la vedono in bikini coloratissimi.

Chiaramente non sono solo prontamente riempiti di tanti cuoricini palpitanti, ma anche di commenti più che lusinghieri, volti a celebrare la sua avvenenza. Inoltre, in men che non si dica, gli scatti diventano virali. Ora però sono altri di ben altro genere a commuovere i suoi fan. Sabrina ha infatti voluto condividere con i suoi estimatori alcune foto del suo matrimonio. Lei splendida con un semplice tailleur bianco.

Le foto del grande giorno

Il fortunato è Enrico Monti, che le è accanto da 30 anni, ma che ha sposato solo da 16. Con lui ha messo al mondo Luca Maria, oggi uno splendido adolescente, che di tanto in tanto compare sui Social insieme alla mamma. Sabrina e il marito si sono incontrati la prima volta per motivi di lavoro, dal momento che lui 30 anni fa, svolgeva il ruolo di discografico.

Hanno iniziato a lavorare insieme e da poco è scoccato l’amore. Lui però era sposato da poco e con un bimbo di qualche mese, mentre lei era fidanzata. Hanno poi trovato la forza di vivere alla luce del sole il sentimento, che perdura ancora oggi più forte e luminoso che mai. Non per nulla Sabrina ha definito il loro legame con l’aggettivo di salvifico.