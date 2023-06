Roby Facchinetti, la figlia è la sua fotocopia sputata: chi non l’ha mai vista rimarrà di sasso

Il mitico Roby Facchinetti non è mai e poi mai uscito dal cuore degli italiani con la sua musica e con la sua voce struggente. Avete mai visto sua figlia, sorella del mitico Francesco? Una donna bellissima e identica a lui.

Da tantissimi anni, insieme ai compagni di musica e amici di una vita Dodi Battaglia, Red Canzian e il compianto Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli, da poco rientrato nel gruppo, ha fatto indubbiamente la storia della musica italiana. Non per nulla ancora oggi le canzoni dei Pooh sono richiestissime e cantate ovunque, sia durante gli attesissimi live che in TV.

Molto acclamata è stata la loro super ospitata al Festival Di Sanremo. Tra l’altro Roby è stato sovente nominato anche all’interno di svariate edizioni del Cantante Mascherato, condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci. A citarlo è stato l’adorato figlio Francesco, che da tantissimo tempo, diciamo pure sin dalla prima edizione del programma, svolge in maniera simpatica il ruolo di giudice.

Ad affiancarlo quest’anno in tale direzione sono stati Flavio Insinna, Iva Zanicchi, Christian De Sica e Serena Bortone. Francesco ha anche partecipato a Sanremo duettando con celebre papà, dal quale ha preso gli occhi azzurri e lo sguardo a dir poco magnetico. I due sono molto legati e vederli insieme è sempre fonte di grandissima gioia per i rispettivi estimatori.

Alessandra, la bellissima figlia

Tuttavia Francesco ha scelto da tempo di lasciare in disparte il microfono da cantante e lavorare nel vasto mondo delle sette note, nonché dello spettacolo, dietro le quinte. Lui ha anche una sorella, più grande di lui di circa 10 anni, che ha deciso di operare nella Moda. Si chiama Alessandra ed è nata il 2 giugno del 1972, nella splendida città di Bergamo.

Ha fatto tanta gavetta e, nel 2020, è diventata direttore creativo del marchio asiatico Harlan + Holden. Qui ha ricevuto l’incarico di creare collezioni da uomo e donna che “facciano guadagnare tempo prezioso”. Per Alessandra la Moda è legata in maniera indissolubile all’Arte. L’avete mia vista? Oltre a essere bellissima è identica al suo celebre papà Roby. Due vere gocce d’acqua.

Due gocce d’acqua

Il cantante per fare gli auguri di compleanno alla sua splendida figlia, ha deciso di condividere sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram un selfie, realizzato da lui stesso in sua compagnia. Essendo tanto vicini, con i visi che si sfiorano, è praticamente impossibile non constatare la loro somiglianza, praticamente disarmante.

Stessi lineamenti, stessa bocca e naso, così come gli occhi. A quanto pare persino il colore dei capelli è identico. Ovviamente i fan di Roby si sono immediatamente prodigati nell’esprimere i loro più sinceri auguri alla festeggiata, nonché a complimentarsi con lei e al suo celebre padre per la loro bellezza, oltre che per la dolcezza dello scatto. Cuore immenso di papà!