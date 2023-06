Francesco Totti, la dieta segreta dell’ex calciatore: ecco cosa mangia per mantenersi in forma

Francesco Totti il segreto della sua splendida forma fisica. La dieta che segue l’ex Capitano della Roma.

Per vivere bene e rimanere in forma, sia fisicamente che psicologicamente parlando, è opportuno mangiare sano. Pertanto seguire con una certa costanza una dieta varia ed equilibrata, oltre che bere i canonici due litri di acqua al giorno, possibilmente non gassata, sono autentici toccasana per il cuore, l’anima e il corpo. Dire pure di no con decisione ad una vita troppo sedentaria sarebbe d’uopo.

Se poi non è possibile praticare attività sportiva con regolarità, è bene fare delle camminate all’aria aperta e dire di sì pure a qualche corsa. Chiaramente se si è stati sportivi di professione e autentici fuoriclasse all’interno del mondo del calcio, in vista delle tante partite da giocare e di costanti allenamenti, diventa un imperativo seguire alimentazione super controllata.

Lo sa bene Francesco Totti, che per anni ci ha stregati non solo grazie al suo fascino, ma soprattutto per via del suo talento. La sua classe in campo ha fatto centro nei cuori non solo dei tifosi romanisti, ma di tutti gli amanti del calcio giocato. Quando ha deciso di abbandonarlo, in lacrime, ha lasciato un vuoto immenso nei cuori dei suoi estimatori e degli amanti dello sport e a grandi livelli.

Francesco veniva tenuto a ‘stecchetto’

Allora era ancora sposato con Ilary Blasi e le voci di crisi tra di loro erano ancora lontane. Allora il Pupone stava ben attento alla sua dieta, complice anche la vicinanza della conduttrice dell’Isola dei Famosi, che ci tiene molto a mangiare bene e sano senza eccedere. Infatti pare che lei a tavola sia stata per lui una sorta di sergente di ferro.

Tuttavia una particolare disciplina gliel’avrebbe data l’allenatore Zeman. Al contrario dell’amico e collega di campo De Rossi, Francesco ha detto di no alla cucina tipica romana. Per il suo più importante pasto della giornata, che come sappiamo è la colazione, optava per per pane marmellata. La pasta consumata solo a pranzo senza pane e senza mai superare l’etto.

La sua dieta ordinaria da campione

E a cena che cosa mangiava? Un secondo con delle verdure. Tuttavia talvolta si lascia anche andare a qualche peccato di gola, essendo sotto sotto un gran golosone. Il suo dolce preferito è il tiramisù, possibilmente con la Nutella. Si tratta di una super bomba calorica, che tuttavia si concede assai di rado. Ha anche eliminato dalla sua dieta altri dolci, biscotti, cioccolata e altre insalate fin troppo ricche.

Ha puntato piuttosto al pesce, ai carboidrati conditi in modo molto semplice e carne bianca. Tra l’altro se parliamo di carne, riveliamo che lui ha sempre avuto la predilezione per quella bassa e ben cotta. La pizza la gusta sempre bassa e ben schiacciata. Inoltre non tocca nemmeno un goccio di vino e si concede di tanto in tanto un bicchiere di coca cola.