Addio Amadeus, adesso è finita davvero: non lo vedremo più

I fan dell’amatissimo conduttore dovranno accettare l’idea di non vederlo più nel piccolo schermo. Ecco cosa sta succedendo ad Amadeus al punto tale da costringerlo a salutare chi lo segue da sempre.

Amadeus è uno dei conduttori più amati di tutti i tempi e il merito è indubbiamente della sua professionalità maturata nel corso degli anni. Grazie anche alla sua carismatica personalità è riuscito a entrare nel cuore degli italiani che ormai sono abituati ad accoglierlo nelle proprie case ogni singolo giorno.

Ha saputo stravolgere il Festival di Sanremo coinvolgendo anche una buona parte dei giovani. In questo modo ha reso un programma televisivo alla portata della stragrande maggioranza di persone. Con Fiorello e Gianni Morandi ha ottenuto un successo a dir poco strepitoso. D’altronde gli ascolti lo confermano.

Allo stesso tempo ha entusiasmato con la sua storia d’amore con Giovanna Civitillo. I due si sono conosciuti anni fa quando lui era il conduttore de L’eredità e lei la ballerina di punta. Giovanna ha riferito che ha avuto un corteggiamento serrato al punto tale da accettare l’invito a un caffè e da allora sono inseparabili.

Dalla loro unione è nato il figlio José Alberto Sebastiani, il quale è una goccia d’acqua del padre. Sicuramente ora il conduttore avrà modo di vivere più intensamente la famiglia, dato che si è allontanato dal piccolo schermo. Ma cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo.

Amadeus saluta i fan

Martedì 6 giugno 2023 Amadeus ha salutato il pubblico di Affari tuoi portando a casa degli ottimi risultati in termini di ascolto. Dal 2017 la Rai ha accantonato il programma e mai nessuno si sarebbe aspettato una simile ripresa. In meno di due mesi ha assicurato alla rete uno share incredibile! Basta pensare che la puntata del 3 giugno c’è stato il 27,9% di share e più di 4 milioni e mezzo di spettatori.

In questo modo ha battuto perfino Striscia la notizia che si è fermata al 17,1%. D’ora in poi Amadeus non sarà più presente nel piccolo schermo e ciò farà cadere nello sconforto tanti italiani. Tuttavia nulla è come sembra.

Non lo rivedremo…per i prossimi mesi

I fan possono stare tranquilli perché Amadeus tornerà in autunno dopo una meritata pausa estiva. D’altronde, dopo mesi di duro lavoro tra i vari programmi televisivi, era inevitabile che il saluto sarebbe stato imminente. A settembre tornerà con I Soliti Ignoti e a febbraio con il Festival di Sanremo.

Probabilmente verrà mandato in onda anche Affari tuoi per gli ascolti a dir poco sorprendenti. E’ riuscito a riportare alla luce un programma che sembrava essere arrivato al capolinea. Con l’introduzione di novità e con il suo carisma ha portato a casa dei risultati mai ottenuti fino ad ora. La Rai non si lascerà scappare un pezzo forte come lui.