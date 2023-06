Claudia Dionigi furiosa, lancia la spazzatura in diretta contro Lorenzo Riccardi: mai vista così | Sembravano così belli insieme

Claudia Dionigi è su tutte le furie con Lorenzo Riccardi. La coppia più amata di Uomini e Donne è sull’orlo di una crisi? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Claudia e Lorenzo sono una delle coppie più celebri del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. Lui si era proposto come corteggiatore di Ludovica Valli, ma è stato mandato mia per via della sua amicizia con una bellissima ragazza. A distanza di anni si è rimesso in gioco per Sara Affi Fella e ha dato del filo da torcere a Luigi Mastroianni.

Purtroppo non è stato scelto, ma è piaciuto così tanto al pubblico che la redazione lo ha voluto sul trono. Accanto a lui c’erano Luigi (venuto a conoscenza della verità su Sara e Nicola Panico), Teresa Langella e Mara Fasone. Tra le varie corteggiatrici si è focalizzato su Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Tutti erano convinti che la scelta sarebbe stata la prima, ma alla fine c’è stato il colpo di scena.

La scelta è avvenuta in un bellissimo castello dove sono stati invitati amici e parenti delle corteggiatrici e del tronista. Lui ha riferito a Giulia che il suo cuore batteva per l’altra, la quale ha dato una risposta positiva e da allora sono trascorsi degli anni.

Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione eppure, eppure dopo un po’ di tempo sono andati a convivere nella capitale italiana per risolvere il problema della lontananza. Hanno allargato la famiglia accogliendo un simpatico pelosetto a quattro zampe e di recente sono diventati genitori.

Sono molto amati sui social perché costantemente pubblicano dei video sui rispetti Instagram. Di recente, per esempio, uno non è passato inosservato perché lei lancia addosso alla dolce metà un sacco della spazzatura. Cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo.

Il gesto di Claudia contro Lorenzo

Lorenzo ha 26 anni ed è apprezzato dai follower per via di ciò che condivide. Spesso si mostra con la figlia Maria Vittoria, in quanto tutti dicono che le somigli molto. Nata il 21 dicembre 2022, la bimba è sempre sorridente e incanta tutti con la sua immensa dolcezza. E’ impossibile non lasciare dei like.

Claudia e Lorenzo realizzano anche dei simpatici video ironizzando sulla vita di coppia. Ultimamente potrebbero non aver fatto eccezione. I fan sono preoccupati per un’ipotetica crisi? Andiamo a scoprire come stanno le cose.

“Non è l’unico, stai tranquilla”

Nel video Claudia mostra di posizionare il sacchetto della spazzatura davanti alla porta di casa con la speranza che Lorenzo si ricordi di buttarla. Dopo qualche secondo lui esce ignorando del tutto l’implicita richiesta di Claudia.

Lei poi lo chiama da lontano, apre la porta e gli lancia il sacchetto. Alla fine nulla di preoccupante è successo. I follower hanno commentato dicendo che quasi tutti gli uomini hanno lo stesso atteggiamento.