Paolo Brosio, dopo tanti anni la triste verità: ecco perché non è diventato mai padre

Dopo tanti anni ecco la triste verità confidata da Paolo Brosio, ecco perché non è mai diventato padre.

Paolo Brosio, nonostante sia sempre stato molto riservato sulla sua vita personale, ha finalmente trovato il coraggio di confidare la triste verità, ecco perché non è mai diventato padre, nonostante quei due matrimoni falliti che il personaggio dello spettacolo ha sulle “spalle”.

Pur di accontentare la mamma, pare abbia fatto il “passo più lungo della gamba” e forse adesso un po’ se ne pente.

Brosio in questa versione non l’avevamo ancora visto, è sempre intento a portare la sua fede in giro per il mondo che non pensavamo potesse pensare anche a questo.

Le sue parole lasceranno tutti a bocca aperta in quanto si è sposato per rendere felice un’altra persona.

La mamma di Paolo Brosio è andata in Paradiso

Come saprete, la mamma di Paolo Brosio è morta da poco tempo alla veneranda età di 102 anni. Il figlio, con il quale era molto legato, purtroppo non era accanto a lei in ospedale quel giorno, ma ha potuto dire addio a sua mamma prima che spirasse, grazie ad una videochiamata che gli hanno concesso i sanitari. Brosio fatica ancora a parlare di questo argomento, in quanto sua mamma per lui era veramente la sua ancora di salvezza. Dopo un periodo che lui ha descritto come il più buio della sua vita, in cui ha commesso diversi peccatucci, ha scoperto la fede grazie a sua mamma, la quale l’ha aiutato a ritrovare “la strada di casa”. Ecco perché per Brosio perdere la mamma è stato devastante, anche se ha dichiarato che sua mamma dopo dieci minuti dalla sua morte era già in Paradiso.

Ecco che cosa ha dichiarato: “Ero a Brescia, non potevo essere in ospedale quella mattina. Dopo dieci minuti che la mamma è spirata è arrivata l’autorizzazione per aprire un cantiere in Erzegovina e fare un pronto soccorso per tutte le etnie e le religioni cui da cinque anni sto lavorando… Quando la mamma è volata in cielo ha subito tirato per la giacca la Madonna e si è adoperata per far partire il cantiere. Il giorno dopo c’erano 19 operai che lavoravano e abbiamo iniziato la più grande opera di Medjugorje”.

La triste verità di Brosio

Paolo Brosio, ha dichiarato dopo tanti anni, una triste verità, ecco perché non è mai diventato padre. Il conduttore televisivo, ha alle spalle due matrimoni falliti e nonostante questo, non ha mai pensato a mettere su famiglia. All’epoca ha dichiarato, di essersi sposato più che altro per far piacere alla mamma, in quanto essendo stata molto credente, non riusciva ad accettare che il figlio potesse convivere con una donna al di fuori del matrimonio.

Ma ovviamente da quello che si è potuto capire, Paolo non era per niente convinto, per questo entrambe le sue storie si schiantarono al suolo come un aereo in avaria. Non ha mai trovato la donna giusta in passato e in seguito, dopo aver trovato la fede, ha promesso che avrebbe mantenuto la castità fino al matrimonio, in quanto per lui i figli dovrebbero arrivare come conseguenza di un matrimonio felice.