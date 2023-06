Nicola Porro ‘perfido’: ha rubato il posto alla conduttrice | Pugnalata alle spalle a Mediaset

Nicola Porro raddoppia a Mediaset, ma di conseguenza ha fatto passare in secondo piano una collega. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nicola Porro, nato a Roma il 27 settembre 1969, è un vero professionista: giornalista, blogger, autore televisivo, conduttore televisivo, editore, saggista e vicedirettore de Il Giornale. Laureato con il massimo dei voti nella facoltà di Economia e commercio a La Sapienza, ha partecipato a un corso di Business Case Discussion all’Università di Havard. Poi è entrato nell’albo dei giornalisti nel 1997.

Ha collaborato con Il Foglio e con il Corriere Economia fino a ottenere un lavoro nella redazione del programma televisivo di Re Mida e Quadrante economico. Dal 2011 al 2013 è stato presente nel piccolo schermo grazie a In Onda su La7 con Luca Telese. In seguito è passato alla Rai diventando conduttore di Virus – Il contagio delle idee fino al 2016.

L’anno prima ha fondato il sito nicolaporro.it dove ha affrontato argomenti di cultura generale con lo scopo di divulgazione. Allo stesso tempo è passato alla Mediaset alle prese con Matrix e su Rete 4 con Quarta Repubblica. In ambito politico si è dichiarato di destra e liberalista. In passato ha criticato la gestione della pandemia e la cattiva organizzazione per fronteggiare la delicata situazione. Si è opposto anche alla somministrazione del vaccino.

Molti sono concordi nel dire che sia un uom dotato di vasta cultura e indiscussa professionalità. Proprio per questo motivo gli alti vertici della Mediaset gli hanno dato la possibilità di condurre un altro programma televisivo, ma a discapito di una collega.

Nicola Porro sostituisce lei

La conduttrice in questione è nata a Roma il 19 ottobre 1953 e ha iniziato la sua carriera in Rai. Ha collaborato con il Giornale, Panorama, il Corriere della Sera, la Repubblica. Ha realizzato delle interviste per Domenica In e dal 1988 al 2000 si è occupata della conduzione Se telefonando su Radio 2. Ha collaborato poi con la Mediaset a partire dal 2006 in programmi televisivi come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, Matrix e Quarto Grado.

Poi dal 2013 è al timone della conduzione di Forum e Lo sportello di Forum. Adesso avete capito chi è: Barbara Palombelli. Con grande stupore deve cedere il posto al collega. Ma a quale programma dovrà rinunciare? Andiamo a scoprire la risposta.

Ecco dove vedremo i due conduttori

Secondo alcune indiscrezioni pare che Nicola Porro condurrà Quarta Repubblica e Stasera Italia sostituendo così la Palombelli. Per ora non è nulla di certo, in quanto il contratto giungerà al termine a fine mese. Dopo si avranno conferme in merito alla notizia che sta circolando sul web.

Per quanto riguarda la Palombelli, senza dubbio la rivedremo nello studio di Forum tutte le mattine prima e dopo il Tg 5. Gli italiani possono stare tranquilli, la vedranno di nuovo a settembre nel piccolo schermo.