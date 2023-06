Alfonso Signorini ora ha davvero finito: la decisione dai vertici di Mediaset

Alfonso Signorini nuovamente nella bufera. La decisione che ha preso Mediaset e che lo riguarda molto da vicino. Non si torna più indietro.

L’immenso giornalista e sopraffino conduttore è tornato ora a uno dei suoi grandi amori, ovvero il Teatro e in particolar modo l’Opera. Tuttavia lui sta già lavorando da tempo, con il suo affiatatissimo team autorale, a una nuova edizione del GF. Negli scorsi mesi la settima e chiacchieratissima edizione di quello Vip gli ha dato non poche gatte da pelare, fin dal suo fischio d’inizio.

Il caso di Marco Bellavia ha tenuto banco per tantissimo tempo e strettamente legato a ciò ci sono state tantissime eliminazioni. Il grande pubblico si è molto arrabbiato con i concorrenti che avevano offeso il mental coach e si è parlato anche di vero e proprio bullismo. Successivamente è stata Elenoire Ferruzzi a compiere atteggiamenti molto sgarbati nei confronti della poi vincitrice Nikita Pelizon.

Oltre a sostenere che lei portasse sfortuna, ha anche sputato per terra in cucina, dopo che la modella era passata di lì. Successivamente e con il passare del mesi, la direzione fin troppo trash che il GF Vip aveva preso, ha indotto Pier Silvio Berlusconi a intervenire a gamba tesa prendendo seri provvedimenti con tanto di eliminazioni a sorpresa.

L’intervento di Pier Silvio Berlusconi

L’AD delle Reti Mediaset aveva invitato tutti quanti a mantenere un atteggiamento più decoroso e consono alla trasmissione e di usare un linguaggio più corretto e outfit maggiormente adeguati. In seguito a queste reprimenda, il vasto popolo del Web ha iniziato a mormorare ancora di più sui Social, soprattutto sui profili dedicati al programma.

Del resto pare che siano state anche le lamentele da parte di troppi telespettatori a indurre il compagno di Silvia Toffanin a intervenire in modo ancora più deciso. Sta di fatto che ora è arrivata la terribile doccia fredda per tantissime persone. La decisone è stata presa dai vertici delle Reti Mediaset e non si ritornerà mai più indietro.

L’indiscrezione sulla prossima edizione del GF

A settembre 2023, come è ormai già noto, non andrà in onda l’edizione vip, bensì quella nip del padre di tutti i reality. Al suo timone tuttavia ci sarà sempre Signorini. I cast per cercare i partecipanti sono iniziati da settimane e si svolgono in tutta Italia. Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, ha spifferato che nel cast dei concorrenti potrebbero essere inseriti dei vip molto forti.

Tuttavia tra costoro non ci sarà alcun/alcuna influencer, come invece in passato in alcune edizioni. “Il motivo? Arriva direttamente dall’alto!”, ci fa sapere Rosica. Sempre lui ci ha spifferato che la prossima durata del GF sarà di 4 mesi, sebbene sia ancora viva l’opzione di allungarlo di un ulteriore mese, non un giorno di più.