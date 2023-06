Barbara Berlusconi, è da tanto che non la vedi: adesso è identica a Veronica Lario

Non tutti conoscono Barbara Berlusconi, la figlia di Veronica Lario e Silvio Berlusconi. E’ una goccia d’acqua della madre! Ecco una foto che lo conferma.

Nata il 19 luglio 1956 a Bologna, Veronica Lario (in realtà Miriam Raffaella Bartolini) è nota agli italiani per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Ha esordito nel mondo dello spettacolo italiano in qualità di attrice teatrale, cinematografica e televisiva. In televisione è comparsa in Bel Ami di Sandro Bocchi e al teatro ne Il magnifico cornuto di Fernand Crommelynck.

Al cinema ha avuto un ruolo nel film Tenebre di Dario Argento. In un secondo momento ha pubblicato anche una biografia scritta da Maria Latella nel 2004. Il titolo è Tendenza Veronica ed è stata divulgata dalla casa editrice Rizzoli. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino pazzesco, in quanto lo scorrere del tempo sembra non aver inciso.

Galeotto fu una rappresentazione de Il magnifico cornuto al teatro Manzoni del capoluogo lombardo. Era l’anno 1980 quando il suo sguardo incrociò quello di Silvio Berlusconi. Fu un vero colpo di fulmine al punto tale che iniziarono subito una relazione. La convivenza fu resa ufficiale quando lui ottenne il divorzio dalla prima moglie Carlo Dall’Oglio.

Nel 1990 convolarono a nozze e dal loro amore sono nati Barbara (1984), Eleonora (1986) e Luigi (1988). Purtroppo si sono lasciati nel 2009, ma solo nel 2014 si sono separati definitivamente. In tanti affermano che la primogenita sia identica a lei.

La figlia di Veronica Lario e Silvio Berlusconi

Veronica Lario non si è mai mostrata in pubblico agli eventi che hanno coinvolto l’ex marito. Infatti sono pochissime le volte che è stata accanto a lui davanti alle telecamere. In ambito politico ha spesso preso delle posizioni distanti dal pensiero del partito di Berlusconi.

“Donna stravagante ed eccentrica. Sicuramente pericolosa per Berlusconi, capo del più grande partito italiano, impegnato nella campagna elettorale europea e presidente del consiglio”, Vittorio Feltri l’ha definita così in passato. Una personalità che non è mai stata messa in un angolo. D’altronde non c’è da stupirsi se la figlia Barbara sia un’affermata imprenditrice

Curiosità su Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi è nata in Svizzera. Dopo il diploma del liceo classico nel 2003, ha ottenuto la laurea in Filosofia con il massimo dei voti nel 2010 ed è entrata a far parte del consiglio di amministrazione del Milan l’anno successivo. E’ amministratrice di H14 Spa, possiede le quote di Facile.it, Happyprice e prezzofelice.it.

Ha cinque figlia: Alessandro ed Edoardo (nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza), Leone e Francesco ed Ettore (frutto dell’amore di Lorenzo Guerrieri). A prescindere dalle numerose gravidanze è in splendida forma. Qualcuno dice senza esitazione che ricorda molto la madre ai tempi della sua giovinezza.