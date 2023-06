Ricordate il comico di Zelig, Marco Della Noce? Dopo anni di carriera è finito in mezza la strada | Confessione drammatica

Zelig, vi ricordate del simpaticissimo Marco Della Noce? Dopo tanto successo il calvario. Il racconto dei fatti.

Zelig non è solo un programma molto amato dagli italiani di ogni età, ma è anche stato una grandissima fucina di talenti. Possiamo dire che se da un altro Amici lo è per la danza e la musica, questo show lo è stato per i comici. Tantissimi sono infatti quelli che hanno mosso proprio lì i primi passi e poi sono letteralmente esplosi.

Negli anni d’oro poi molti di loro sono diventati delle vere e proprie star. Hanno anche intrapreso dei tour da solisti, pubblicato libri e partecipato anche a pellicole cinematografiche di successo, tra cui svariati cinepanettoni. Alcuni di loro hanno anche deciso di lasciare, con il cuore in mille pezzi, Zelig, per dedicarsi ad altro.

Altri ancora sono tornati per piccoli camei, che hanno reso molto felici i loro estimatori, soprattutto quelli della prima ora. In Rete poi sono disponibili delle clip della gag più esilaranti, che si sono susseguite sempre più numerose nel corso del programma. Ultimamente è ritornato su Canale 5 e ha visto la conduzione del duo, assolutamente irresistibile composto, da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Marco della Noce, dal successo ai debiti

Anche in questo caso è stato un successo. Tuttavia i fan più agguerriti di Zelig ricorderanno fra gli artisti che si sono esibiti su quel palco anche del simpaticissimo Marco Della Noce. Da un po’ di anni l’artista è uscito dalle scene e non se la passa affatto bene. Se da un lato ha potuto contare su un grandissimo successo a livello professionale, lo stesso non possiamo dire per la vita privata.

Difatti a causa della separazione, e successivo divorzio dalla moglie, ha incominciato a vedere i classici sorci verdi. A causa dei gravissimi debiti che aveva accumulato proprio in tale ambito, ovvero del divorzio, pari a 700.000€ è stato costretto a dormire in macchina. Fortunatamente per lui lo scorso 9 maggio 2023 il tribunale di Monza ha estinto da questo debito quasi 500.000 euro di sovraindebitamento.

Il suo passato e il suo presente

L’artista ha spifferato tutto quanto al Corriere Delle Sera, spiegando anche per quale motivo ha deciso di allontanarsi dalla TV e dal mondo dello spettacolo in generale. “Non potevo essere creativo perché tutto mi stava scappando via. Non trovato soluzioni e poi è arrivata la depressione, quindi due anni di cure psichiatriche,”, ha rivelato il comico.

A stargli vicino sono stati i colleghi e la gente comune. “Quando ho toccato il fondo tutto il gruppo di Zelig si è mosso. Da Giancarlo Bozzo, direttore artistico, a Claudio Bisio, passando per Luciana Littizzetto. Avevano ideato una raccolta fondi. A loro si erano aggiunte le persone che mi avevano pagato una stanza. Da lì passo dopo passo ho trovato casa“.