Belen Rodriguez, come si è presentata alla recita del figlio: altro che diva!

Belen Rodriguez, madre commossa e orgogliosa del suo Santiago. Il look scelto per andare alla sua recita di fine anno.

Le scuole sono praticamente finite per tantissimi studenti di tutta Italia, salvo per coloro che dovranno affrontare gli esami. Dunque si festeggia con qualche giorno d’anticipo l’estate e si pensa alle vacanze. Sono anche in atto le cene di classe con tanto di pizzate ma anche di recite di fine anno, dove i bimbi cantano, ballano e per l’appunto recitano innanzi ai loro parenti.

Anche Belen, che ha da poco concluso il suo impegno con Le Iene, per via della classica pausa estiva, non ha voluto certo perdersi lo spettacolo recitativo del suo primogenito Santiago. Ovviamente la sua presenza, essendo lei una showgirl moto amata ma anche considerata una vera e propria diva nel nostro Paese, non è passata inosservata.

Felicissimo di vederla presente in platea chiaramente il bambino, che è molto legato sia alla sua adorata mamma che al suo papà. Quest’estate sarà la seconda che lui potrà passare insieme a entrambi i genitori, uniti nuovamente come coppia. Di recente il bambino è stato anche ai festeggiamenti dello scudetto del Napoli, del quale è tifoso, insieme a Belen e al padre.

Belen sempre bellissima nei suoi outfit

Stefano ha anche condotto la serata andata in onda in prime time sulla Rai. Le fotografie e i video relativi che la sua celebre mamma ha mostrato sul suo seguitissimo Orofilo Ufficiale Instagram tramite il caricamento di stories, sono diventati subito virali. In tantissimi poi hanno notato la grandissima somiglianza che Santiago ha con Stefano.

Tuttavia il papà non si è visto il giorno della recita, dove invece Belen si è fatta comunque notare per la sua eleganza e, nel contempo, semplicità. Fuori dalla TV lei opta infatti per mise per l’appunto molto easy e sovente dai toni pastello. Non ama truccarsi molto e non si fa problemi a mostrarsi in versione naturale, in alcuni selfie sul Web.

La mise optata per presenziare alla recita

Per la recita del figliolo la Rodriguez ha puntato su un look delizioso. T-shirt candida bianca e gonnellina rosa sbarazzina con borsetta mini abbinata. Si è dunque trattato di un outfit molto bon ton, oltre che particolarmente romantico. Pertanto decisamente molto lontano da quello molto seducente on il quale lei ama mostrarsi in TV.

In questi giorni al ristorante si è fatta immortalare con indosso un semplicissimo abitino a maniche corte longuette dai disegni e stampe floreali molto delicate. Per vivere invece la festa al San Paolo ha voluto contare su un altro, sempre sullo stesso stile, ma dotato di un ampio spacco laterale e con della maniche leggermente a sbuffo. Sempre e comunque un vero incanto.