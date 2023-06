Sebastian Taveira beccato a baciarsi appassionatamente proprio con lei: altro che Giulia Stabile!

Sebastian Taveira è stato visto in atteggiamenti inequivocabili con una delle ballerine dell’ultima edizione di Amici. Andiamo a scoprire chi è.

Nato a Vigevano il 16 febbraio 1999, Sebastian Melo Taveira ha partecipato alla ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Era l’anno 2017 quando ha avuto la possibilità di ottenere un banco e non è passato inosservato fin dal primo giorno. Oltre a essere un bel ragazzo, è dotato anche di un indiscusso talento. Infatti dagli anni della fanciullezza abbraccia vari stili di danza.

Molti ricorderanno che si esibiva con la fidanzata storica, una richiesta fatta proprio da lui a Maria De Filippi. Andreas Muller gli aveva sottratto la vittoria, ma a prescindere da ciò nell’edizione successiva è diventato un ballerino professionista e tuttora incanta il pubblico femminile con le sue fantastiche performance.

Subito dopo è arrivata anche la proposta di collaborare con una compagnia di ballo di Eleonora Abbagnato. Inoltre è stato scelto per il musical Magic Mike nella capitale inglese. Nonostante tutto riesce a trovare il tempo per recarsi giornate intere in palestra. Del resto il fisico statuario è il risultato di questo intenso lavoro.

In queste ore si sta parlando di lui perché è stato beccato in compagnia di una ballerina che da poco ha concluso il suo percorso nella scuola più nota di canale 5. Qualcuno ha fatto il nome di Isobel Kinnear? Sarà lei? Andiamo a scoprirlo.

Sebastian di Amici beccato in sua compagnia

Anche se Mattia Zenzola ha portato a casa la coppa della vittoria, Isobel ha ottenuto un contratto con varie compagnie di danza sparse per l’Europa. Di conseguenza non tornerà presto dai genitori in Australia. Tutti sono concordi nel dire che sia una vera professionista, in quanto sa ballare, cantare e recitare. Da non dimenticare la sua bellezza strepitosa.

Chiunque potrebbe perdere la testa per lei, eppure non si tratta di lei. Un’altra ballerina è protagonista del gossip con lui. Volete un indizio? Ha avuto una relazione breve con il vincitore dell’ultima edizione ed è stata un’allieva di Emanuel Lo. Lei è Maddalena Svevi.

Segnalazione sui due ballerini

Nella pagina Instagram Veryinutilpeople è stata riportata una segnalazione sui due giovani. Non ci sono foto, però la persona che si è esposta ha dato per certo che ci sia stato un bacio.

Andando nello specifico, si trovavano nei pressi di un locale romano. Se fosse vero Maddalena avrà dimenticato definitivamente Mattia? Per ora i diretti interessati non si sono esposti sull’argomento.