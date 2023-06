Elodie a gamba tesa su Maria De Filippi: “Lei è una…” | Certe cose non è più riuscita a tenersele dentro

Elodie, che cosa nel pensa davvero la splendida artista della sua pigmaliona? La confessione che non ti aspetti.

Oggi la splendida Elodie Di Patrizi è un’artista a tuttotondo, molto apprezzata dagli italiani di ogni età. Lo è non solo in nome del suo ragguardevole talent in ambito musicale, ma anche attoriale e di conduzione. Tra l’altro per via della sua ragguardevole bellezza e fisicità da 10 e lode è oppure assai richiesta come modella e testimonial di svariati marchi e altrettante realtà.

Suio Social ama ammaliare i cuori dei suoi numerosi estimatori con scatti molto sensuali, ma mai e poi mai volgari. Oggi Elodie si ama e si rispetta. Vive molto bene all’interno del suo corpo e non si fa alcun problema a mostrarlo. Adora anche giocare coi look sia per quel che concerne gli outfit che il make up.

Tuttavia talvolta preferisce anche mostrarsi ai suoi fan senza un filo di trucco e leggermente assonnata per dare loro il buongiorno. In ogni caso la cantante ha cambiato pelle molte volte, soprattutto per quanto concerne le sue chiome. Se inizialmente si è fatta conoscere alla scuola di Amici con i capelli corti e rosa, ha poi optato per un biondo luminoso, poi per un castano fino a giungere al corvino.

Elodie senza nessun filtro

La lunghezza è poi aumentata e oggi punta più che mai su treccine. Nel corso della sua carriera Elodie ha partecipato moltissime volte al Festival Di Sanremo, compreso nel 2023 dove ha lasciato senza parole per le sue performance e per i suoi look seducenti, per lo più total black. Oggi è decisamente una donna di successo, con all’attivo tanti album e numerosissime hits.

Tantissime poi le sue collaborazioni artistiche. I suoi concerti sono richiestissimi ovunque e molto seguiti. Ospite da Francesca Fialdini in una puntata del suo Da Noi…A Ruota Libera, Elodie ha parlato della sua carriera. Impossibile è stato pertanto non rivolgere un pensiero anche a Queen Mary. Sapete dunque lei che cosa ne pensa della vedova Costanzo?

Le sue parole per Maria De Filippi

In primis l’ha definita una “grande osservatrice”, sostenendo che dona realmente ai suoi concorrenti la possibilità di comportarsi e di esprimersi come meglio credono. Tuttavia è stata un’altra la rivelazione che ha lasciato interdetti i più. Difatti, riferendosi a Queen Mary, l’artista l’ha così etichettata: “Lei è una mamma!“. Non per nulla ha aggiunto che lei “ti osserva ma tua sei libera di fare i tuoi passi”.

Si tratta dunque di parole dolcissime, che hanno scaldato i cuori dei rispettivi estimatori che hanno anche ammirato Elodie nella sua docu-serie disponibile su Prime Video. Tra l’altro per lei è ora un periodo molto felice della sua vita, perché oltre ad andare alla grande sul piano professionale, va pure alla grande in quello privato. Difatti l’amore con Andrea Iannone va a gonfie vele.