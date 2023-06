Isola dei famosi, lite furibonda durante la finale: perché nessuno l’ha vista | “Durante la pubblicità…”

Isola Dei Famosi, una lite profonda preoccupa ora i fan del noto reality. Eppure i telespettatori non hanno visto nulla. È andata in atto durante gli spot pubblicitari. Il racconto dei fatti.

Si è da poco conclusa l’edizione 2023 dell’Isola Dei Famosi, che ha sancito come vincitore il conduttore radiofonico Marco Mazzoli. Il naufrago era giunto in Honduras con l’amico Paolo Noise, che però ha dovuto lasciare presto il reality a causa di problemi di salute. Ha tuttavia fatto un tifo sfrenato per il collega, che poi ha trionfato.

Anche a questo giro abbiamo ammirato al timone in veste di conduttrice la splendida Ilary Blasi, così come Alvin come inviato. In studio come opinionisti abbiamo ammirato invece Vladimir Luxuria e Enrico Papi che ha preso il posto di Nicola Savino. Durante la finale in studio erano presenti anche molti ex naufraghi che non solo hanno seguito la puntata, ma hanno pure commentato tutto ciò che accadeva.

L’ultima donna a rimanere in gara è stata la splendida Pamela Camassa, storica compagna di vita di Filippo Bisciglia, che si è poi mostrato molo amareggiato sui Social per l’eliminazione tramite televoto flash della sua dolce metà. Lei ha comunque sia vissuto un’esperienza molto intensa ed è stata molto apprezzata dai telespettatori.

Forte discussione durante la pubblicità

L’edizione appena conclusasi dell’Isola è stata decisamente ricca di colpi di scena, nonché di feroci discussioni. Una delle prime nate in notturna è stata quella tra la splendida showgirl del Bagaglino Nathaly Caldonazzo e del divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, che ha partecipato al reality insieme al fidanzato Simone Antolini.

Incontratisi in studio i due si sono salutati e hanno mantenuto rapporti tranquilli. Se in molti si aspettavano una nuova diatriba tra di loro sono dunque rimasti alquanto delusi. Tuttavia una super discussione c’è stata, ma non è stata mostra in video, dal momento che è andata in scena mentre c’era la pubblicità. A rivelarlo è stata la Blasi : “Ragazzi, ma durante la pubblicità ho visto che stavate litigando!”

Volano stracci tra la Caldonazzo e Leoni

I due litiganti sono stati la già nominata Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni. “Non gli va giù quello che ho detto e continuava a dire che io mi sarei infilata nel suo letto. Ma ti prego. Allora, intanto è venuto lui nella mia capanna parlandomi male di tutti quanti. Poi si infilato nella capanna piena di pustole e senza dirmelo”, ha rivelato tutto d’un fiato la showgirl.

Poco dopo ha aggiunto sempre più infervorata: “Lui dopo è andato a dire a tutti che io ci ho provato con lui e che mi sono intrufolata nel suo letto. Continua a dirlo ancora adesso. Ma cosa dici?”. Dal canto suo l’attore ha cercato di giustificarsi ma non ha convinto i più, soprattutto Luxuria che ha trovato molto squallida la sua scelta di dire una cosa del genere in quel momento.