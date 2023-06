“Se non me l’avessi detto non l’avrei riconosciuta”: Sophia Loren riappare ed è ridotta così

Una famosissima del mondo dello spettacolo ha pubblicato una foto con Sophie Loren e in tanti non l’hanno riconosciuta! Ecco com’è diventata l’attrice più amata dagli italiani.

Quando si parla del mondo della recitazione non si può non far riferimento a Sophia Loren, un pilastro del mondo del cinema italiano. Il vero nome è Sofia Brigida Villani Scicolone ed è nata a Roma il 20 settembre 1934. A quindici anni ha vinto un concorso di bellezza e da allora si è rimboccata le maniche per costruire una carriera.

Si è messa in gioco anche a Miss Italia per poi posare per alcuni fotoromanzi, ma la vera svolta è arrivata nel 1951 grazie a Carlo Ponti che le offrì un contratto molto vantaggioso. Il suo primo ruolo è stato quello che le ha permesso di lavorare accanto ad Alberto Sordi in Cleopatra. A seguire Due notti con Cleopatra, Ci troviamo in galleria, Carosello napoletano, Tempi nostri, Peccato che sia una canaglia, Miseria e nobiltà.

Successivamente è volata a Hollywood per recitare in film come Orgoglio e passione, Timbuctù, La chiave, Desiderio sotto gli olmi, Quel tipo di donna. Tuttavia si afferma come attrice con La ciociara quando aveva solo 25 anni. Il ruolo della protagonista le ha permesso di vincere un Premio Oscar.

Nel 1963 è stata la volta di ieri, oggi, domani dove si è esibita in uno spogliarello che è rimasto nella storia del cinema. Fino ai giorni nostri non ha fatto altro che accumulare dei successi incredibili e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Di recente è stata resa nota una sua foto dalla moglie di un noto conduttore. Non è passata inosservata per un motivo ben preciso.

Sophia Loren irriconoscibile

La donna in questione non ha mai nascosto di amare alla follia l’attrice. Tutti la conoscono per il momento della scossa nel programma televisivo L’Eredità. In quel periodo il conduttore perse la testa per lei al punto tale da invitarla a prendere un caffè e da allora sono inseparabili.

Lei non è altro che Giovanna Civitillo, compagna di vita di Amadeus. Su Instagram ha voluto condividere la sua gioia con i follower, ma qualcuno si è lasciato andare in qualche commento del tutto inaspettato su Sophia Loren.

“Bellezza, classe ed eleganza senza tempo”

Le parole di stima per l’attrice sono ampiamente sostenute dalla stragrande maggioranza delle persone, eppure qualcuno ha insinuato che sembra un’altra persona.

Nonostante tutto altri hanno dato una spiegazione plausibile menzionando le luci o il make-up utilizzato per la serata. A prescindere da ciò tutti la considerano unica e, dunque, priva di paragoni.