Cantante di Sanremo terrorizzata: “In troppi mi odiano e ho paura di…” | Situazione agghiacciante

È veramente una situazione agghiacciante quella provata dalla famosa cantante di Sanremo, la quale è letteralmente terrorizzata da tutti quelli che la odiano. Minata la sua sicurezza di un grande personaggio per colpa dell’ignoranza.

La cantante di Sanremo è terrorizzata da tutti coloro che provano un odio smisurato per lei, ha paura e non può esprimersi liberamente. Questo è anche l’altro lato della medaglia dell’essere famosi, purtroppo non ci sono solo i follower, ma anche gli hater, che pensano di aver il diritto di decidere, cosa sia giusto e cosa no.

In un mondo utopico, ognuno di noi dovrebbe essere libero di esprimere sé stessi senza paura del giudizio altrui, in quanto ogni persona dovrebbe accettare il pensiero differente dell’altro e proseguire con la propria vita senza badare a quella degli altri. Ma purtroppo come tutti sapete bene, viviamo in un mondo fatto di stereotipi, giudizi e cattiverie verso chi è diverso “dalla massa”.

Grandi cambiamenti per Sanremo 2024

Mancano ancora parecchi mesi prima che la prossima edizione di Sanremo 2024, approdi in diretta televisiva. Dopo i vari rumors, una cosa è certa, Amadeus sarà il conduttore anche della prossima stagione, nessuna sostituzione dunque come si era vociferato qualche tempo fa. È lo stesso Ama che ha rivelato qualche indiscrezione durante la sua intervista al Tg1 Mattina Estate, il quale ha precisato che ancora è tutto in lavorazione.

Sarà comunque uno show molto diverso da quelli che abbiamo visto finora: “Sarà diverso da quello degli anni scorsi: ci saranno novità che magari verrò a svelare alTg1. Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai…”. Inoltre in un’altra intervista anche Beppe Vessicchio si è sbilanciato su una sua possibile partecipazione futura: “È presto per poterlo dire. Quando il direttore artistico dichiarerà i nomi degli invitati, si capirà…”.

Il terrore della cantante

La nota cantante che ha partecipato a Sanremo, la talentuosa Madame, sta vivendo una situazione agghiacciante in quanti in molti la odiano e lei è terrorizzata. È stata lei stessa a raccontare durante la sua intervista al podcast, Tintoria, del suo difficile rapporto con alcuni suoi follower. Madame non si sente libera di esprimere sé stessa per via di quelle critiche molto pesanti che gli vengono rivolte per ogni cosa che fa o che dice.

Fin da quando era sconosciuta al mondo della musica, ha sempre avuto difficoltà a farsi degli amici e dopo che è diventata famosa le cose sono migliorate sotto alcuni punti di vista ma peggiorata per altri aspetti. Se dalla sua parte ha tanti followers che l’ammirano e la difendono, ne ha anche molti che le vogliono tarpare le ali:

“È un mondo che non mi vuole. Qualsiasi cosa io dica, su Twitter c’è qualcuno che sottolinea quanto io sia una persona di merda…è un social in cui o ti amano – come succede a Tananai ed Elodie – o ti odiano, tipo me. Infatti invidio Tananai, tutti ne parlano bene, beato lui che si è preso il popolo di Twitter. Io ora mi faccio problemi anche a pubblicare la data di uscita del mio nuovo singolo…”.