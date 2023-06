Serena Rossi, matrimonio in gran segreto: spuntano le foto rarissime | Altro che nozze in pompa magna

Serena Rossi, l’amatissima conduttrice e attrice ha detto il sì più bello al suo Davide. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto. Scatti super rari.

Deve il successo, quello vero e con la S maiuscola, alla sua partecipazione a Un Posto Al Sole, la bellissima Serena Rossi. Da allora di strada ne ha fatta tanta ed è diventata un’attrice molto ricercata, sia per il Piccolo che per il Grande Schermo. Negli ultimi anni poi è diventata una delle regine della fiction italiana, targate per lo più Rai.

Tuttavia lei non è solo bravissima nella sublime arte recitativa, ma anche un’eccellente cantante. In varie trasmissioni, dove ha partecipato in qualità di ospite, ci ha incanto non solo per la sua ingente bellezza, ma anche per la sua ugola d’oro. Ha deciso di mettersi in gioco a Tale E Quale Show, dove ha trionfato nella finalissima interpretando Michel Jackson.

Serena sa anche condurre molto bene e tiene perfettamente il palco. Tuttavia non è solo vincente sul lavoro, ma anche nella vita in generale, soprattutto in quella sentimentale. L’artista è infatti legata da tantissimi anni al collega attore Davide Devenuto, che ha per altro recitato con lei nella serie Mina Settembre, interpretata da lei stessa.

Alla fine ha detto sì

I due sono genitori già di Diego, venuto alla luce nel 2016. Tante volte si è parlato per la coppia di un matrimonio. La richiesta era avvenuta per la prima volta nel 2019 da parte dell’uomo, ma poi era saltato tutto quanto. Successivamente entrambi hanno fatto sapere durante alcune interviste rilasciate alla Carta Stampata di aver cambiato idea e di stare bene così.

Inoltre soprattutto lei, aveva sottolineato quanto fosse complicato per entrambi organizzare un bel matrimonio, visti i loro ingenti impegni professionali. A quel punto molti fan avevano iniziato a temere che ci fosse qualche problema all’interno della coppia e hanno incominciato a circolare voci su una possibile crisi. Così non è stato e i due si sono detti il loro sì.

Gli scatti rubati

È stata una cerimonia molto intima, dove hanno partecipato pochissime persone, quindi quelle più vicine agli sposi, ovvero solo i familiari e gli amici più intimi. Se i due artisti hanno preso questa decisione è perché è conforme alla loro scelta di vivere il loro amore lontano dal clamore mediatico. Nonostante ciò i paparazzi sono riusciti a realizzare qualche foto.

Serena ha indossato il classico abito bianco da sposa e ha tenuto i capelli sciolti e mossi. Il suo Davide invece ha optato per un completo blu molto easy e una semplice t-shirt bianca a girocollo. Molto semplice anche il bouquet della Rossi. I rispettivi fan ora sono al settimo cielo e si augurano che i due, dimenticando la loro proverbiale riservatezza, vogliano raccontare loro qualcosa di più di quel giorno.