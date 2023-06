Ilary Blasi, la rottura è definitiva: purtroppo l’addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno

Ilary Blasi, terribile doccia fredda per lei e i suoi estimatori. Ora la rottura è più che definitiva. Che cosa è realmente successo?

Non c’è davvero pace per la splendida Ilary Blasi. La conduttrice romana, da quando ha concluso il suo matrimonio con l’ex n 10 della Roma, con il quale ha messo al mondo tre figli, quali Christian Chanel e Isabel, è stata sempre più chiacchierata. La sua vita privata tale non riesce mai a rimanere e i paparazzi la seguono praticamente ovunque.

Da diversi mesi ormai fa coppia fissa con l’affascinate imprenditore tedesco Bastian Muller. La loro storia è diventata sempre più importante, tanto che ci sono già state le presentazioni ufficiali, sia in famiglia che tra gli amici più cari. Nel frattempo l’ex marito prosegue la sua relazione con Noemi Bocchi, con la quale ha preso casa nella Capitale.

Tuttavia pare che voglia traslocare per andare a vivere più vicino ai suoi figli che, come stabilito dal tribunale, sono rimasti a vivere con la mamma nella villa all’Eur, dove prima risiedeva anche lui. A quanto pare la ricerca si sta dimostrando più complicata del previsto, ma sembra che che Francesco non si voglia arrendere così facilmente per cercare la dimora giusta.

Il dettaglio che fa preoccupare

Con ciò si intende una casa abbastanza ampia da ospitare, quando vorranno andarli a trovare, sia i figli suoi che della compagna Noemi. La vorrebbe inoltre dotata di un bel giardino. Ilary, dal canto suo, ha appena concluso l’edizione 2023 dell’Isola Dei Famosi, che ha visto trionfare lo speaker radiofonico Marco Mazzoli.

Sono poi seguiti i festeggiamenti. Tuttavia, negli ultimi minuti della messa in onda della finalissima, c’è stato un dettaglio che ha fatto preoccupare i telespettatori. Dopo che l’inviato Alvin in Honduras ha spento la luci in palapa, è toccato alla Blasi chiudere la puntata, salutando il grande pubblico e augurando a tutti buona estate.

L’omissione di Ilary

Fin qui nulla di preoccupante ma, qualche ora dopo e a mentre fresca, molti utenti hanno iniziato a chiedersi per quale motivo lei non avesse dato appuntamento ai telespettatori al prossimo anno. Si era trattato solo di una dimenticanza dovuta alla mera stanchezza o si è trattato di qualcosa di voluto? Questo è solo il terzo anno che Mediaset trasmette L’Isola Dei Famosi, che inizialmente andava in onda in Rai.

Quest’edizione non è stata molto seguita, così come la finale. E dopo i seri provvedimenti che Pier Silvio Berlusconi ha messo in atto nel confronti del GF Vip 7, i fan sono preoccupati e si chiedono se, vista la direzione trash che aveva preso, non sarà lo stesso anche per l’Isola. Sarà pertanto eliminata dai palinsesti Mediaset? Per adesso è presto per saperlo. Non resta che attendere.