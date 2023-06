Rai, promozione in arrivo: la conduttrice asfalta tutti e si piazza sulla vetta di viale Mazzini

Grande promozione in vista per la famosa conduttrice Rai, la quale asfalta tutti e dall’ultima posizione che era finita è tornata in pole position. Da Viale Mazzini “cadranno delle teste” probabilmente per questa nuova manovra.

È tornata sulla vetta di Viale Mazzini la conduttrice della Rai, la quale grazie alla promozione è tornata in pole-position nell’indice di gradimento tra il personale di Stato. Fino a qualche giorno fa i rumors la davano per spacciata, adesso le cose saranno diverse, dalla prossima stagione televisiva ne vedremo veramente delle belle.

Come saprete ormai da un po’, in Rai sono avvenuti grandi cambiamenti al palinsesto, volti noti hanno dovuto fare i bagagli, mentre altri hanno cambiato semplicemente canale, per non parlare di quei grandi ritorni che hanno fatto emozionare i più nostalgici.

Che colpaccio per Mediaset!

Da un po’ di tempo, visti i massicci cambiamenti voluti da mamma Rai per il suo palinsesto, in occasione proprio del cambio di governo, i più polemici hanno soprannominato la rete di Viale Mazzini, come “Tele Meloni“. Ovviamente noi non vogliamo minimamente entrare nei discorsi politici, in quanto è risaputo che ogni volta che cambia Premier, cambiano anche i conduttori in tv.

Fin qui nulla di nuovo quindi, in quanto queste manovre vengono fatte di sovente, soltanto che di solito avvengono più silenziosamente. Questa volta di cambiamenti ce ne sono stati tanti, per questo i telespettatori se ne sono accorti. Ad ogni modo tra i tanti licenziamenti in corso, come molti sapranno, quello che ha fatto più chiacchierare è sicuramente quello di Fabio Fazio che con una mossa si è portato via non solo il suo programma, Che tempo che fa, ma anche tutto il suo staff, Luciana Littizzetto inclusa!

A tal proposito, è proprio Lucianina ad aver fatto bingo! In quanto dalla prossima stagione televisiva parteciperà non solo a fianco di Fazio sul canale di Sky, Discovery, ma anche a Tu si que vales dalla concorrente Mediaset. Qui prenderà il posto di Teo Mammucari tra i giurati, il quale insieme a Belen hanno deciso di abbandonare lo show dopo tanti anni.

Nuova promozione per la conduttrice Rai

Come dicevamo, questi grandi cambiamenti nel palinsesto Rai di Viale Mazzini, hanno scioccato i telespettatori, i quali non sono stati per niente felici di aver dovuto dire addio a volti diventati ormai familiari come Flavio Insinna, Fabio Fazio e così via. Tra i tanti che sono stati silurati o spostati c’è anche Serena Bortone, la quale dalla prossima edizione non sarà più a capo di, Oggi è un altro giorno.

Ma tranquilli, mentre prima si parlava di licenziamento in tronco, oggi si parla di promozione per la nota conduttrice la quale sarà si sostituita da Caterina Balivo, ma a sua volta anche lei sostituirà Massimo Gramellini, al programma Parole, di Rai 3. Quindi la Bortone condurrà lei il programma del collega, il quale a sua volta si trasferirà su La 7, per la conduzione di un nuovo programma.