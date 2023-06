Pamela Camassa, penale salatissima da pagare: roba dell’altro mondo | Confessione agghiacciante

Pamela Camassa, la splendida ex naufraga ha fatto una confessione molto dura. Ha parlato di una penale salatissima da pagare. I fan sono sconvolti.

Ha lottato come una vera tigre fino all’ultimo per riuscire ad arrivare alla tanto agognata finalissima e vincere l’edizione 2023 dell’Isola Dei Famosi. Tuttavia un televoto flash ha messo fine a metà puntata ai suoi sogni di gloria. Pamela Camassa non ce l’ha quindi fatta a vincere il reality.

È stata comunque l’ultima donna ad arrivarci vicina, dopo le eliminazioni di Cristina Scuccia e di Alessandra Drusian. Ha vissuto decisamente molto intensamente questa esperienza che, come ha lei stesa dichiarato, l’ha fatta molto crescere dal punto di vista umano. Durante le prove ha messo in luce il suo ragguardevole coraggio e la sua grande forze non solo fisica ma anche psicologica.

In costume da bagno ha incantato i numerosi telespettatori con la sua grazie e la sua fisicità da 10 e lode. A seguirla da casa anche il suo storico compagno di vita. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia, che rivedremo al timone a livello di conduzione a breve nella nuova edizione di Temptaiton Island.

L’inaspettata confessione dell’ex naufraga

L’ex gieffino non ha affatto preso bene l’eliminazione della sua dolce metà e , durante un veloce video Social, ha espresso tutto quanto il suo dissenso. Pamela dal canto suo si è detta già soddisfatta dell’esperienza, che ha concluso con il sorriso. Tuttavia nel suo cuore c’è un grande dispiacere che ha voluto condividere in TV con la Blasi e i telespettatori dell’Isola.

Ha parlato di una penale molto alta e lo ha fatto dopo che aveva ricevuto in palapa una fotografia in regalo. “Questa foto non mi ricorda nulla, perché purtroppo io non c’ero. In quel periodo stavo lavorando, ero in un programma TV, non pensavo di riuscire ad arrivare fino in fondo e arrivò la data del suo matrimonio”, ha dichiarato l’ex naufraga, riferendosi alle nozze dell’adorata sorella Manola.

Se lei non si ricorda nulla è perché non ha potuto esserci. Ciò le brucia ancora, nonostante siano passati anni. Lei lo vede come un grande rimpianto e rimorso che si porterà avanti per tutta la vita. Del resto, come ha ammesso lei stessa, non avrebbe potuto fare altro. Allora infatti era impegnatissima in un programma televisivo, che non poteva lasciare, salvo pagando una multa salatissima.

“Per abbandonare il programma c’era una penale molto alta e io non potevo permettermela. Ho dovuto fare una scelta.”, ha svelato la showgirl. Tuttavia Manola non le ha portato rancore, tant’è che ha voluto farle una splendida sorpresa, raggiungendola in Hounduras per darle un forte e sentito abbraccio. Le due sono unitissime e sono il ritratto della felicità. Delle serie tutto è bene quel che finisce bene.