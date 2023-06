Charlotte rimproverata davanti a tutti: zittita proprio da lei | Quante ne deve subire questa povera bambina

Charlotte è stata zittita proprio da lei, che dovrebbe avere più riguardo verso la bambina. Povera principessina, a nessuno piace essere rimproverati davanti a tutti. Nonostante la principessina abbia sempre avuto un carattere reale, la grinta sicuramente non le manca.

La principessa Charlotte è sempre stata quella più calma tra i suoi fratelli, sempre fine e composta, con quella sua eleganza che la contraddistingue, ha cercato di riportare l’ordine soprattutto quando deve badare al suo fratellino più piccolo. Nonostante questo, la bambina è stata rimproverata e zittita davanti a tutti proprio da lei, che generalmente, visto il “suo titolo” dovrebbe essere più tollerante.

Sicuramente essere sgridati davanti a tutti, non piace a nessuno, soprattutto se questo rimprovero avviene davanti a centinaia di sudditi. Nonostante la sua verve, Charlotte ha la stessa grinta che scorre nelle vene di sua mamma e la reazione a tal rimprovero vi sorprenderà.

Kate Middleton ha copiato di nuovo la suocera per il dress code

Kate Middleton, dopo aver partecipato al primo Trooping The Colour da quando Re Carlo III è stato ufficialmente nominato tale, ha superato nuovamente la scelta del suo dress code anche alla famosa cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Gli inglesi sono rimasti deliziati dalla sua scelta dell’abito, principalmente per due motivi, il primo per la sua solita voglia di riciclo, che fa apparire la Middleton meno snob rispetto agli altri reali. Infatti, questa sua abitudine, fa sentire la principessa del Galles più vicina ai sudditi, in quanto “le persone normali” tendono a riutilizzare gli abiti durante diverse cerimonie, non potendo sempre acquistarne di nuovi.

Per quanto riguarda il secondo motivo, la Middleton ha chiaramente omaggiato sua suocera, Lady Diana, in quanto ha scelto un vestito molto simile a quello che molti anni addietro aveva indossato lei, cioè bianco con i pois neri. Con uno stile sicuramente più attuale, Kate inoltre ha indossato gli stessi orecchini “a goccia” della mamma di William. Che sia una strategia o meno, questa cosa ci piace molto.

Princess Charlotte speaks to Great-Aunt Sophie as they watch the ceremony together from the balcony.#TroopingTheColour pic.twitter.com/KnBws1qpNo — Royal Central (@RoyalCentral) June 17, 2023

Charlotte non ci sta!

La principessina Charlotte si è fatta sicuramente notare durante la cerimonia del Trooping the Colour, che ha dato ufficialmente inizio ai festeggiamenti del compleanno di Re Carlo III. La figlia di Kate e William, durante la parata, è stata sgridata e in seguito zittita dalla prozia Sophie, duchessa di Edimburgo davanti a tutti. La bambina, come si vede chiaramente nel video postato in queste ore sui social, ha fatto una domanda probabilmente inopportuna per la duchessa, la quale senza mezze misure ha intimato la nipote di sedersi.

Charlotte non l’ha presa per niente bene, in quanto gli ammonimenti pare non siano proprio di suo gradimento e a testa alta, come probabilmente gli ha insegnato mamma Kate, ha continuato a fare quello che stava facendo, rigorosamente da in piedi. Vi postiamo il video, così potete dirci cosa ne pensate di questo simpatico siparietto reale?