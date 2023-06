Disgrazia nel mondo della musica italiana: non si è alzato più dal letto | Annuncio drammatico

In estate si ha voglia di leggerezza, di relax e di svago, oltre che di ascoltare tanta buona musica. Purtroppo ora arriva il triste annuncio da una star di questo mondo che ha straziato i cuori dei suoi estimatori.

I detti popolari nella loro semplicità dicono spesso e volentieri il vero. Uno particolarmente adatto per descrivere questa situazione è Non è tutto oro quel che luccica. Tra l’alto è spesso applicabile al vasto mondo dello spettacolo, che talvolta può rivelarsi molto diverso da come molte persone se lo immaginavano prima di lavorarci, sia davanti che dietro le quinte.

Le delusioni sono sempre dietro l’angolo e talvolta si può avere a che fare con persone senza scrupoli e pronte a tutto pur di arrivare. Inoltre molti confondono il successo con la fama. Riuscire poi a rimanere a galla e sulla cresta dell’onda non è sempre facile, così come riuscire a dimostrare il proprio talento.

Il mondo della musica è piuttosto spietato e sovente si parla di meteore. Ora che siamo in estate si pensa alle hits che ci faranno ballare e cantare nel mesi più caldi dell’anno e che poi archivieremo con l’arrivo dell’inverno. Altre volte succede che alcuni artisti che hanno occupato per un certo periodo le zone più alte delle classifiche di vendita, nonché tante pagine di riviste, escano dal giro.

Il musicista ha parlato ai fan di forte crisi

In certi casi, soprattutto gli artisti più sensibili e del resto, per esserlo davvero, parecchia sensibilità serve, possono arrivare in alcuni momenti della loro vita a sentirsi finiti e buoni a nulla. Ecco dunque fare tristemente capolino nelle loro vite tanto sconforto, che può rischiare di sfociare dapprima in apatia e poi persino in depressione.

Ora c’è un giovanissimo cantante molto affascinante che ha parlato di un suo durissimo momento che ha trascorso e che lo ha costretto per quasi un mese a starsene a letto senza aver voglia di fare nulla. È stata una crisi fortissima e che lui ha deciso di raccontare senza filtri sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram con tanto di scatti ai suoi numerosissimi estimatori.

Benjamin e la sua non voglia di vivere

Stiamo parlando di Benjamin Mascolo che ha fatto parte del duo Benji & Fede. Ha da poco computo 30 anni e ne ha approfittato per aprire il cuore ai suoi fan. “Oggi sono 30 anni. E onestamente fino a poco tempo fa, non ero nemmeno sicuro di arrivarci. Una serie di abitudini molto sbagliate mi aveva avvicinato troppo a una parte buia di me che purtroppo esiste e che sto imparando a gestire”.

Ha così esordito nel suo lungo monologo il cantante. Ha parlato poi di desiderio di voler sparire e di non essersi lavato per circa un mese. A un certo punto era rimasto solo lui con la sua voglia di non vivere. Tuttavia un piccolo gruppo di persone non l’ha mai per la verità abbandonato e l’ha aiutato a scovare un po’ di luce all’interno del buio dove era caduto. Oggi si sta pian piano rialzando.