Pippo Baudo perfido: “Mi ha trattata malissimo” | Spifferato orrido retroscena dalla sua (ex) pupilla

Pippo Baudo di nuovo nella bufera e nel chiacchiericcio. Nota e amatissima showgirl ha appena spifferato un fortissimo retroscena. Di chi si tratta?

Per tantissimi anni è stato uno dei conduttori più presenti all’interno dei palinsesti delle Reti Rai. Ha condotto tantissime trasmissioni di successo, soprattutto in prime time. Impossibile non ricordarsi delle numerosissima edizioni del Festival Di Sanremo che hanno visto lui stesso al timone.

Pippo Baudo ha certamente fatto la storia della televisione nel nostro Paese. Ha insegnato tantissimo ad altri mestieranti più giovani di lui. Ha anche svolto l’importante ruolo che oggi svolge per lo più Maria De Filippi, ovvero quello di pigmalione per tantissimi artisti in erba. Ha scoperto, tra i tanti, la più amata degli italiani, ovvero Lorella Cuccarini, ha ha voluto ancora giovanissima a Fantastico.

Musicalmente parlando ci ha fatto conoscere due artiste che ancora apprezziamo, ovvero Laura Pausini e Giorgia, che non smettono mai di ringraziarlo. Da qualche anno però Baudo è uscito di scena e per lui sono giunte alcune voci che parlano di problemi di salute. Due anni fa circa, alcuni estimatori avevano sperato di vederlo in TV, anche solo per un’ospitata al GF Vip 6.

Pippo Baudo “mi ha trattato malissimo”

Allora la sua seconda ex moglie Katia Ricciarelli si trovava anella Casa più spiata d’Italia e si mormorava anche che potesse essere lei la vincitrice. Tuttavia il noto conduttore non si è mai presentato e ciò ha procurato molto malumore nei cuori degli estimatori dell’ex coppia. Tanto più che i due sono da anni in buoni rapporti.

In ogni caso, di tanto in tanto Pippo, essendo un mostro sacro cella TV italiana, viene nominato dalla sua schiera di colleghi e colleghe. Tuttavia ora ce n’è una, che è anche una donna bellissima e molto sensuale, che avrebbe fatto una dichiarazione non particolarmente lusinghiere nei suoi confronti, svelando un retroscena rimasto fino ad oggi inedito.

A parlare è Alba Parietti

Si tratta della splendida Alba Parietti che, nel corso di un’intervista al Corriere Della Sera, nel ripercorrere la sua carriera, non ha potuto anche rinominare Pippo. Parlando della sua esperienza di co-conduttrice al Festival Di Sanremo, la showgirl ha dichiarato: “La mia consacrazione. Pippo mi diede la grande occasione, ma l’anno seguente la Dopo Festival non mi voleva. Mi trattava malissimo”.

Successivamente, nominando sia lui che di Boncompagni, ha svelato di rapporti non propriamente idilliaci:. “I colleghi maschi non ti stendono tappeti rossi, devi sempre restare un passo indietro, temono di essere sovrastati.” Tuttavia tutto ciò riguarda il passato e ora Alba è pronta a ritornare in TV il 29 giungo con Non Sono Una Signora in prime time su Rai Due.