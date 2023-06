Fiocco azzurro a Uomini e Donne: il lietissimo annuncio fa impazzire anche la De Filippi

Un ex volto di Uomini e Donne ha dato il lieto annuncio sui social ai follower. A breve accoglierà nella sua vita il primo figlio. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Da settimane si sta dicendo di tutto e di più sul programma televisivo di Maria De Filippi. Molti sostengono che sul trono della prossima edizione si siederanno Carlo Alberto Mancini, Alessio Campioli e Andrea Foriglio. Tuttavia è probabile che il Trono Classico sarà annullato.

Si vocifera anche che Tina Cipollari potrebbe mettersi in gioco non come opinionista, bensì dama. In effetti l’abbiamo vista tentennare davanti al corteggiamento di alcuni cavalieri. Ciò vorrebbe dire che non è da escludere la rivalità con Gemma Galgani per la stessa persona. Per ora è tutto avvolto nel manto del mistero.

Cosa certa è invece la relazione tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. La neo coppia sta vivendo la relazione lontano dalle telecamere e sembra che ci siano dei buoni presupposti per un futuro roseo.

In queste ore i fan del programma stanno facendo i salti di gioia per un’ex corteggiatrice per via di un annuncio dato. Ha realizzato un video dove sono state proposte delle immagini commoventi. Ecco una serie di indizi per capire di chi stiamo parlando.

In arrivo un bebè per l’ex volto di Uomini e Donne

La ragazza in questione all’inizio non rientrava tra le preferenze del tronista perché scottato da una delusione passata. Quest’ultimo, Luigi Mastroianni, è stato a sua volta corteggiatore e si era proposto per Sara Affi Fella. Dopo la scelta si sono persi di vista per volontà di lei, dunque con l’intervento della De Filippi Luigi si è seduto sul trono.

Quando nello studio è arrivato Nicola Panico ha confessato che in realtà dopo Temptation Island non si sono realmente lasciati e se lo hanno fatto credere è solo per dare popolarità a Sara. Nonostante abbia tentennato nel portare avanti il suo percorso, Luigi ha voluto darsi una possibilità. Alla fine è andato via da Uomini e Donne mano nella mano con lei, Irene Capuano. Dopo alcuni mesi si sono lasciati e adesso sono felici accanto ad altre persone. L’ex corteggiatrice di recente ha dato un bellissimo annuncio su Instagram.

Il baby shower di Irene e Christian

Irene è fidanzata dal 2020 con Christian Galletta, un imprenditore nonché fondatore di una concessionaria nella capitale italiana. I due hanno organizzato una bellissima festa invitando i più intimi per scoprire il sesso del piccolo. “Un piccolo principe sta per arrivare nella nostra vita”, ecco cosa ha scritto Irene nella didascalia del post.

“Quanta emozione nei vostri occhi, quanta gioia sui vostri volti…una felicità autentica, auguri”, un utente social ha commentato così. Anche altri hanno dedicato qualche minuto per fare a entrambi gli auguri per un futuro che si tingerà di azzurro.