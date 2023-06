Romina Carrisi sbarca a Il Paradiso delle Signore: beccata così nel backstage

La splendida Romina Carrisi beccata sul set de Il Paradiso Delle Signore. Nuovo ingaggio per lei?

La figlia più piccola del mitico Albano e della splendida Romina Power è diventata sempre più un personaggio mediatico e televisivo molto amato dagli italiani di ogni età. Da tempo la vediamo collaboratrice fissa della splendida Serena Bortone a Oggi È Un Altro Giorno. Per lei questo programma è molto importante non solo perché è una delle su stelle, ma perché è grazie ad esso che ha trovato l’amore.

Difatti da circa un anno la ragazza è felicemente fidanzata con il regista dello stesso, ovvero Stefano Rastelli. Nonostante la grande differenza di età e il fatto che lui abbia già dei figli e un matrimonio finto alle spalle, il loro idillio non ha avuto alcuno stop e nessuna crisi. Sebbene all’inizio ci andassero coi piedi di piombo, ora non si nascondono più.

I due si mostrano anche sovente insieme sui Social, dove lui di tanto in tanto commenta i post della sua bellissima dolce metà. Romina avrà di certo già presentato il fidanzato ai genitori ai quali è molto legata, nonostante in passato, stando all’ascolto di alcuni rumors, lei abbia avuto litigate molto forti con il padre.

Romina Carrisi sul set de Il Paradiso, i fan in estasi

Su Instagram la vediamo spesso in compagnia della mamma, in splendide serate solo da donne. Un po’ di tempo fa aveva lasciato di stucco alcuni sui estimatori, mostrando alcuni scatti insieme a Jasmine, frutto dell’amore del suo celebre padre con la compagna Loredana Lecciso. Le due ragazze vanno molto d’accordo e hanno deciso di condividere una buona cena insieme al loro papà.

Dunque è veramente un bel momento per Romina, sia dal punto di vista professionale che privato. Anche se in molti ora si chiedono qualora Oggi È Un Altro Giorno non dovesse ritornare in autunno, quale sarà il suo destino professionale. Lei è tuttavia anche una brava attrice e i suoi fan non vedono l’ora di rivederla in tale veste. Ora è sbarcata nientemeno che al Paradiso Delle Signore.

Super inviata per la Bortone

No, per la verità lei non è stata ingaggiata per una parte e nemmeno per un cameo, almeno per adesso. Semplicemente ha svolto il ruolo di accattivante e brava inviata sempre per la Bortone, andando a vedere che cosa accadeva dietro le quinte dell’amatissima soap di Rai Uno. Ha dunque mostrato alcuni suoi grandi protagonisti. Tra di essi Emanuel Caserio, che interpreta Salvatore.

Tra l’altro il giovane ha anche collaborato con Oggi È Un Altro Giorno ed è pure un grande amico di Romina. Si era anche mormorato di una liason tra di loro, che però non c’è mai stata. Ora i fan dell’inviata di Oggi È Un altro Giorno si augurano che qualcos’altro dal punto di vista lavorativo possa nuovamente bollire in pentola per lei, sia a livello di conduzione, che di recitazione.