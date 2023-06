Re Carlo disperato: vita appesa a un filo | La speranza ormai è finita

Non c’è davvero mai pace per la mitica Royal Family e soprattutto per Re Carlo III. Ora ha il cuore a pezzi, anzi devastato. Il racconto dei fatti.

È stato eletto ufficialmente Re lo scorso 6 maggio 2023, mentre la sua seconda consorte, l’affascinante ed elegantissima Camilla, Regina a tutti gli effetti. La cerimonia è stata grandiosa e un meraviglioso successo. È stata seguita ovunque e se ne è parlato per giorni interi sulla carta Stampata internazionale, oltre che sul Web.

Alla fine in quel giorno speciale è stato presente anche il figlio ribelle Harry, sebbene abbia seguito la cerimonia in modo defilato. La splendida moglie, Meghan Markle, ha preferito restarsene a casa in California coi bambini. Se i sudditi inglesi auspicavano di un miglioramento dei rapporti tra padre e figlio a quanto pare non è ancora così.

Pure il rapporto tra i due fratelli, ovvero Harry e William sono tesissimi, anche perché Kate Middleton si mostra ancora ostile nei confronti non solo del cognato, ma anche della cognata. Tutto ciò è fonte di grandissimo dispiacere per Carlo, ma alquanto pare pure per Harry, che in alcune intervista televisive ha sostenuto che la Stampa, specie quella Britannica, abbia incentivato i malumori in famiglia.

Un nuovo dispiacere per il Re

In ogni caso c’è anche da sottolineare che lui non si è di certo risparmiato nella sua biografia Spare, che è stata ed è tuttora un gran successo editoriale, lanciando frecciatine a tutti quanti. Anche nella docu-serie di Netflix dedicata alla sua persona e a Meghan ne ha raccontate di belle. Ergo, tutto questo non l’ha certamente aiutato ad avvicinarsi al padre, così come al fratello maggiore.

Molti sostengono che se sua mamma Diana fosse rimasta in vita, così come la Regina Elisabetta, tutto questo non sarebbe stato possibile, perché le due donne sarebbero intervenute in maniera convincente al fine di placare gli animi. Tuttavia ora Re Carlo ha anche un altro dispiacere che gli ha lacerato il cuore. Si parla di tragedia e di vita appesa a un filo.

Carlo III è disperato

A quanto pare il Re DI Inghilterra conoscerebbe uno dei passeggeri a bordo del Titan, ovvero il sommergibile disperso da ben tre giorni e la cui vita delle persone che si trovano lì è appesa a un filo. La persona in questione è un uomo d’affari pakistano, nonché presidente della ditta di fertilizzanti Engro. Stiamo parlando di Shahza Dawood.

Insieme a lui c’era anche il figlio, che è a sua volta disperso. L’imprenditore caro al monarca è anche un gran sostenitore di ben due organizzazioni benefiche reali. Ora un portavoce di Carlo III ha rivelato che il Re sta pregando a spron battuto, inviando i suoi pensieri più affettuosi e ricchi di speranza alla famiglia Dawod, oltre che a tutte le altre persone coinvolte nell’incidente.