Mara Venier, la prima foto con il nipote dopo la scomparsa del genero: “Non aver paura di nulla” | Dilaga la commozione

Mara Venier sta affrontando dei momenti difficili per la morte del genero, ma ha la forza giusta per supportare la figlia e il nipote, al quale è legatissima. La foto condivisa su Instagram ha fatto versare qualche lacrima agli utenti social.

Mara Venier è la regina indiscussa della Rai grazie all’appuntamento del fine settimana con Domenica In. Proprio per questo motivo le è stato dato il soprannome di “La signora della domenica”. Tutti sono concordi nel dire che abbia tutte le carte in regola per garantire ottimi ascolti alla rete che da anni punta su di lei.

Del resto è ben noto che rende le interviste con gli ospiti delle piacevoli conversazioni, in quanto fa sentire tutti come se fossero a casa. Caratteristica fondamentale se si vuole creare un contatto con la gente che non si perde nemmeno una puntata della domenica.

Purtroppo il suo sorriso è stato rimpiazzato dal dolore per la morte del genero Pier Francesco Forleo, ovvero il marito della figlia Elisabetta Ferracini. E’ andato via all’età di 62 anni il responsabile della Direzione Diritti Sportivi della Rai. Marinella Soldi e Roberto Sergio, presidente e amministratore delegato della Rai, hanno dato il triste annuncio.

Si starà facendo forza soprattutto per la figlia e il nipote. Non a caso ha dedicato a quest’ultimo un dolce pensiero sui social. Non sono mancati i commenti dei follower.

Mara Venier conforta il nipote

“Io e nonna Mara abbiamo un rapporto speciale. Il bello di stare con lei è che puoi parlare di tutto e lei su tutto sa darti una risposta. E poi, nonostante sia da sempre molto impegnata con il lavoro, un momento per vedermi, stare insieme, ascoltarmi lo trova sempre”, ecco cosa ha riferito il ragazzo durante un’intervista rilasciata a Gente.

Non stupisce che tra i due ci sia un legame che va al di là di ogni immaginazione. Infatti in questi giorni la Venier gli sta dando la priorità assoluta per via della morte dell’uomo che l’ha cresciuto come se fosse suo figlio. Non tutti sanno che è nato da una relazione precedente della madre.

“Vicino alla nonna per non aver paura di nulla”

“Caro Giulio purtroppo so cosa vuol dire…io ho perso mamma e poi papà, ma tu hai una grande forza che nemmeno sai e quella forza aiuterà tua mamma…il tempo aiuta, ma non ci fa dimenticare“. Questo è uno dei tanti commenti che si possono leggere nel post della conduttrice.

Giulio è nato a Roma nel 2002, tifa la Lazio e ama alla follia la musica di Achille Lauro. Si dedica al calcio, al tennis e al paddle e non si sa se è fidanzato o single. Trascorre del tempo anche a Madrid, ma punta sul pendolarismo. Adesso resterà più del previsto nella capitale italiana per affrontare il lutto con la famiglia.