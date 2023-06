Pier Silvio Berlusconi l’ha cacciata dopo tanti anni di ‘amore’: ecco come sono andata veramente le cose

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mandare via uno dei volti più amati della Mediaset. Una persona è intervenuta per spiegare come stanno realmente le cose.

Gli italiani stanno accanto a Pier Silvio Berlusconi e all’intera famiglia per via del lutto inaspettato. I funerali si sono svolti la settimana scorsa e tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno partecipato. Maria De Filippi, per esempio era seduta accanto a Silvia Toffanin, Barbara D’Urso, Alfonso Signorini e Gerry Scotti.

Adesso le redini della Mediaset sono nelle mani del figlio, il quale sicuramente introdurrà delle novità. Secondo voci di corridoio pare che voglia stravolgere L’Isola dei Famosi a partire dalla conduzione. Se la notizia fosse vera non farà altro che confermare la sostituzione di Ilary Blasi. Per il momento i telespettatori hanno assistito con entusiasmo alla finale con la schiacciante vittoria di Marco Mazzoli.

Si dice anche che potrebbe allontanare dal piccolo schermo una delle showgirl più affermate degli ultimi anni. Ne ha parlato qualche giorno fa attraverso i social Alessandro Rosica, il quale ha espresso un suo pensiero su una simile scelta. Pare che non farà più parte di due programmi televisivi di grande successo.

Potrebbe essere sostituita da Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, in uno di essi in prima serata su canale 5. Ma chi andrà incontro a questo destino avverso? Un vip molto vicino a lei ha spiegato come stanno realmente le cose.

Dopo anni cacciata da Pier Silvio Berlusconi

La donna in questione ha ottenuto il secondo posto nell’edizione del reality della sopravvivenza, dato che la vittoria è stata data a Vladimir Luxuria. E’ entrata nelle grazie della De Filippi e grazie a lei ha conosciuto colui che l’ha resa madre del primo figlio. Poi ci sono stati degli alti e dei bassi per ben due volte, ma non hanno mai divorziato su consiglio del giudice.

Nel periodo di separazione lei ha avuto prima una relazione con un campione del motociclismo (attuale compagno di Elodie) e poi con un parrucchiere milanese da poco reduce dal Grande Fratello Vip 7. Lei non è altro che Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è intervenuto per smentire ciò che si sta dicendo sul suo conto.

“Ha deciso lei per scelte sue”

“Belen non è stata cacciata da Tu si quel vales, se n’è andata dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue”, ecco quanto detto da Corona. Poi Dagospia ha dato un altro annuncio importante che riguarda la sostituta, ovvero Luciana Littizzetto. E’ quasi certo che anche Teo Mammucari saluterà il pubblico.

Infine ha confermato la presunta presenza della Gentili a Le Iene. E adesso di cosa si occuperà la bellissima argentina?”. Per scoprirlo non ci resta che attendere.