Bianca Balti, dal calvario disastroso all’ultimo gossip: pizzicata così dopo la disgrazia

Bianca Balti, la splendida modella dopo il terribile periodo vissuto a livelli di salute ritrova il sorriso. Il Gossip impazza sempre di più per lei. Nuovo amore in vista?

È certamente una donna bellissima e una super top che ha atto sognare e lo fa tutt’ora, milioni di uomini sparsi in tutto il mondo, la meravigliosa Bianca Balti. Richiestissima da diversi stilisti e marchi, ha occupato pagine su pagine di riviste di Moda, conquistandosi per altro anche delle copertine degna di nota.

Oggi, vicina ai 40 anni di, è ancora una donna bellissima e dotata di fisicità più che notevole. È anche riuscita a coronare il suo più grande sogno diventando mamma di Matilde e Mia, che oggi hanno rispettivamente 15 e 7 anni. La modella, parecchio attiva sui Social, tempo fa ha preso una decisione molto dura per la sua salute.

Dopo che le era stata diagnosticata una mutazione genetica che aumenta il rischio di contrarre un tumore sia al seno che allo ovaie , lei ha deciso di farsi rimuovere sia le ovaie che le tube. Prima di sottoporsi a questi interventi, decisamente molto delicati, Bianca si era sottoposta a un ciclo di stimolazione ovarica.

Un calvario a livello di salute e due matrimoni finiti

Inoltre aveva fatto congelare alcuni ovuli che potrebbero risultare fondamentali, se in futuro volesse diventare mamma per la terza volta. La Balti ha anche deciso di ricorrere all’esportazione preventiva delle ghiandole mammarie. Anche in questo caso non si è trattato di una passeggiata.

E si è poi dovuta sottoporre a un trattamento per la ricostruzione delle mammelle. La modella nel corso della sua vita. è stata sposata ben due volte. La prima con Christian Lucidi e la seconda con Matthew McRae. La prima figlia è nata nel corso del primo matrimonio, mentre la seconda nel secondo, che è stato assolutamente lampo, durato solo pochi mesi.

Bianca sempre più vicina a Di Caprio

Ora pare che la sua vita sentimentale abbia subito un nuovo scossone. Si parla addirittura di Gossip dell’estate. Difatti la splendida super top model sarebbe stata beccata in Versilia in uno die locali più esclusivi in atteggiamenti intimi con una vera e propria star del cinema hollywoodiano. Stiamo parlando dell’affascinante Leonardo di Caprio.

L’attore si trovava in Toscana dopo aver partecipato a un eventi di Pitti Immagine Uomo. Ha anche approfittato di fare un bel giro agli Uffizi di Firenze. A confermare presenza del Premio Oscar e del suo desiderio di privacy all’interno del locale è stato Federico Bertilorenzi, uno dei proprietari del Beach Club, locale ove la neo coppia sarebbe stata pizzicata.