Alfonso Signorini fa il colpaccio: li trascina a Mediaset e chiude la pratica

Bel colpo per Alfonso Signorini, il quale riesce a chiudere la pratica e li trascina a Mediaset. Il direttore di Chi è felicissimo in quanto finalmente le cose potrebbero essere come lui le ha sempre sognate.

Alfonso Signorini ha fatto il colpaccio del secolo! Con un’attenta strategia, li ha trascinati a Mediaset e ha chiuso la pratica che tanto gli stava a cuore. Le cose saranno molto diverse da adesso in poi e il presentatore del GF, è finalmente soddisfatto del suo nuovo piano.

Tra le tante professioni di Alfonso Signorini, che non stiamo qui ad elencarvi, le due di maggior rilievo sono sicuramente quelle di conduttore del Grande Fratello e di direttore del settimanale Chi. Signorini, classe 1964 è un personaggio molto in voga in casa Mediaset e la sua opinione viene tenuta molto in considerazione, da quello che potrete capire, proseguendo nella lettura.

Le parole di Giulia Salemi su Signorini

La famosa influencer, Giulia Salemi, ha dichiarato che per diventare quella che è, ha preso spunto da 4 donne molto importanti per lei: “L’ironia di Michelle Hunziker, la dolcezza e il tatto di Silvia Toffanin, l’animo giocherellone di Alessia Marcuzzi. E poi in un campionato a sé, inarrivabile, Queen Maria De Filippi”.

Sarà per questo, che nell’edizione passata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini l’ha tanto voluta nel ruolo di opinionista nel suo studio, in quanto la Salemi ha sempre avuto quel qualcosa in più, considerato papabile dal conduttore: “…Signorini. È un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”.

Per chi non se lo ricordasse, la Salemi partecipò al Grande Fratello nel 2018, venendo eliminata alla semifinale. Non si sa ancora se il suo nome sarà ripescato anche per la prossima edizione, l’influencer ha preferito lasciare un velo di mistero dietro questa storia: “Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato…”.

Il colpaccio di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha fatto un grande colpo per quanto riguarda i nuovi opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello. Dai rumors che circolano in questi giorni, sembrerebbe che il conduttore abbia voluto tre nuovi opinionisti che gli daranno supporto durante la conduzione del reality. Se le cose fossero confermate, vorrebbe dire che Signorini avrebbe strappato tre bei “contrattoni” a Mediaset.

Per quanto riguarda le opinioniste dell’edizione passata del GF Vip, sappiamo che per quanto riguarda la Salemi è ancora tutto in forse, mentre Sonia Bruganelli ha dichiarato lei stessa di non voler partecipare nuovamente in veste di opinionista al reality. Rimaneva l’incognita di Orietta Berti, la quale pur essendosi dichiarata entusiasta di riprendere il suo lavoro, la cantante non aveva però fatto i conti con Signorini che sembrerebbe non essere molto felice del suo ritorno.

Dai pettegolezzi sappiamo che la Berti potrebbe avere un contratto firmato di due anni con Mediaset, ma nonostante questo, tre nomi altisonanti sembrerebbero essere stati scelti direttamente da Signorini per la prossima edizione del reality, stiamo parlando di Emanuele Filiberto di Savoia, Amanda Lear e Cristiano Malgioglio. In questo caos di informazioni, non ci resta che attendere una conferma da Alfonso Signorini in persona.