Carolyn Smith e la dura lotta al tumore (tornato per la terza volta): “Periodo duro per me” | Come sta

È ancora una volta un bruttissimo e complicato periodo per la Smith. Il tumore si è fatto vivo un’altra volta.

È certamente un’immensa professionista con alle spalle molto lavoro, la meravigliosa Carolyn Smith. Tuttavia il grande pubblico italiano la conosce per lo più nelle vesti di squisita giudice di Ballandio Con Le Stelle. L’artista ha confessato, nel corso di varie interviste a cuore aperto, di possedere un rapporto davvero speciale con Milly Carlucci, che le è sempre stata accanto, soprattutto quando ha scoperto per la prima volta di avere un tumore.

Carolyn ha lottato come una vera leonessa contro quel male sconfiggendolo ma, quando il peggio sembrava passato, eccolo tornare ancora una volta. Lei non si è arresa e ha continuato la sua lotta, risultando ancora vincitrice. Tuttavia il tumore ha rifatto capolino nella sua vita un’altra volta. In ogni caso non ha dimenticato in un angolo polveroso il suo grande coraggio.

Ha infatti pensato, essendo lei un personaggio pubblico molto conosciuto, di infonderlo lei stessa a tutte quelle altre donne attaccate dal tumore proprio come lei. Diversi mesi fa si è mostrata in un video, condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove si accingeva a farsi nuovamente tagliare i capelli cortissimi dalla sua parrucchiere da fiducia.

Carolyn Smith attivissima sui Social

Lei non era triste ed era ben truccata. Ha proseguito poi a fare compagnia ai suoi fan con post di vario genere, dunque riguardanti non solo la malattia. Certo, invita tutti a fare prevenzione e prendersi maggiormente cura di sé. Si è anche data alla creazione di gioielli, che mostra felice e orgogliosa alle sue fan. I momenti di sconforto tuttavia non mancano.

Lei cerca pertanto di scacciarli come può. Talvolta evita, come ha confessato la stessa, di pubblicare troppe foto o eccessivi video per parlare del cancro. C’è dietro a questa scelta un motivo ben preciso e che lei ha voluto spiegare con estrema chiarezza tramite un post che è stato corredato da uno scatto, con molta probabilità un selfie in tenuta estiva realizzato in macchina.

Come sta oggi e di che cosa ha bisogno

“Tante cose da raccontare. Tanti video e foto da postare. Ogni volta vado a mettere…freno. penso e poi non pubblico. All’inizio non capivo il perché. Poi ho riflettuto molto…” Così ha esordito nel suo messaggio Social la Smith. Poco dopo ha aggiunto: “Ho bisogno di pace, serenità e stare coi miei pensieri, gioie e dolori.”. Insomma è un periodo duro per lei che in ogni caso non ha la minima intenzione di mollare.

Ha deciso ultimamente di prendersi dei giorni per sé stessa, studiare e staccare un po’ la spina dalla routine quotidiana. A sostenerla nuovamente tantissimi fan a e vip, come la meravigliosa Alessia Marcuzzi e la splendida Rossella Erra. O ancora le fantastiche Sandra Milo, Paola Perego, Francesca Barra ed Ema Stokholma.