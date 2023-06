Sciagura Uomini e Donne, il comunicato è terrificante: non c’è stato nulla da fare per loro

Una coppia di Uomini e Donne ha deciso di rendere partecipi il pubblico di Maria De Filippi su un evento che ha stravolto la loro vita. Ecco cosa è successo e di chi si tratta.

In queste ore sta circolando la voce che probabilmente il Trono Classico sarà annullato o diviso da quello Over. Nonostante tutto il pubblico sta ipotizzando ugualmente su chi potrebbe sedersi sul trono. Si fanno sempre più insistenti i nomi di Carlo Alberto Mancini e Alessio Campioli. Il primo è stato scelto da Nicole Santinelli (per poi essere stato lasciato) mentre l’altro è andato via da solo.

Nicole avrebbe fatto intendere di voler ritornare sui suoi passi pubblicando un audio in cui parlava di Andrea Foriglio, il corteggiatore che ha rifiutato per Carlo Alberto. Ovviamente il ragazzo ha risposto dicendo che non è la seconda scelta di nessuno.

Come se non bastasse Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati a distanza di qualche mese dal matrimonio. A questo punto in tanti si chiedono se torneranno nello studio per rimettersi in gioco nei rispettivi parterre.

Si sta parlando anche di un’altra coppia per via di un’intervista resa pubblica di recente sul web. Si tratta di Antonella Perini e Luca Panont. Anche se sono stati poco tempo a UeD, non hanno esitato a fare una confessione.

La triste notizia ha spiazzato il pubblico di Uomini e Donne

“Sono sei mesi che siamo usciti dal programma, speriamo che vi ricordiate di noi. Sono sei mesi che siamo usciti dal programma, siamo ancora qua, siamo ancora insieme…Siamo più uniti che mai, è nato veramente un amore grazie al programma…Viviamo lontani, ma viviamo giorno per giorno la nostra storia”.

Ecco cosa avevano detto durante un’intervista rilasciata a Witty. Probabilmente qualcuno non ricorderà il loro percorso nello studio, ma a prescindere da ciò è sempre bello notare che il vero amore può nascere anche davanti alle telecamere. Adesso hanno voluto condividere un triste annuncio sui social per fare una richiesta.

Il video con la spiegazione inaspettata

“Avete visto i video e avete visto quello che abbiamo passato un mese fa nella relazione. Ci siamo chiusi in un silenzio dopo che è successo un brutto episodio nella nostra relazione. Nella notte del 14 aprile sono stata molto male. Sono finita al pronto soccorso e il bimbo non c’è più. Abbiamo preso il nostro tempo per metabolizzare questa cosa e adesso è stato giusto rispondere alle vostre tante domande. Cercate di capire”.

La coppia ha deciso di parlare apertamente del delicato momento che stanno vivendo. Hanno giustificato il fatto di non rispondere alle domande di alcuni utenti social insistenti.