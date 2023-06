Luca Laurenti, perché è ‘sparito’: il motivo lo spiega Bonolis | “Vive da solo, in assenza di…”

Il maestro Luca Laurenti è sparito. Per quale motivo? Lo ha spiegato l’amico di sempre Paolo Bonolis.

Da tantissimi anni ci deliziano insieme sul Piccolo Schermo in tantissime trasmissioni, sia in prime time che in orario tardo pomeridiano sulle Reti Mediaset, il carismatico Paolo Bonolis e il mitico Luca Laurenti. I due ci strappano sempre tanti sorrisi e numerosissime risate con il game show Avanti Un Altro!, grazie alla cospicue gag e battuie sparate a raffica.

Stesso discorso lo possiamo certamente mettere in atto per Ciao Darwin che tornerà a breve sulle Reti Mediaset. Qualche settimana fa ne aveva dato notizia la meravigliosa Sonia Bruganelli, pubblicando alcune foto che la vedevano assieme al suo ex marito e al suo team affiatatissimo in fase di lavoro dietro le quinte.

In particolare erano impegnati nella ricerca della nuova Madre Natura, che pare abbiano trovato. Tuttavia in questi giorni il mattatore televisivo è stato per lo più chiacchierato per la fine del suo secondo matrimonio, sebben pare che sia rimasto in ottimi rapporti con Sonia, con la quale trascorre ancora molto tempo e lavora a stretto giro.

Luca Laurenti e Bonolis, ancora una coppia?

I due ne hanno ampiamente parlato durante una lunga intervista concessa a Vanity Fair che li ha messi in copertina. La notizia è giunta come una sorta di fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. Questi ultimi ora si chiedono se un’altra, ma a livello artistico, sarà ben presto costretta a dividersi.

Stiamo parlando di quella composta da Paolo e dal già nominato Luca Laurenti. I due si vogliono molto bene, anche se sono parecchio diversi dal punto di vista caratteriale e conducono stili di vita del tutto differenti. Entrambi sono immensi professionisti e uomini realizzati anche dal punto di vista privato.

Paolo ha parlato di assenza

Tuttavia, nel corso della prima pandemia e dei vari lockdown, il comico e cantante dall’ugola d’oro aveva fatto perdere le sue tracce. Sul Web poi non si leggeva nulla scritto da lui stesso. Per quale motivo si era dato letteralmente alla macchia? A tranquillizzare gli animi ci ha pensato lo stesso Paolo, spiegando che Luca non ama affatto certi tipi di comunicazione.

“Devo dare una risposta a tutti quelli che mi chiedono di Luca Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come il Solitario del Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione. Perché è il suo stile di vita. Probabilmente non sa nemmeno che c’è il Coronavirus.”. Insomma a quanto pare, Laurenti ama vivere, quando è lontano dalla TV per certi periodi da vero e proprio eremita.