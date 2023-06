Guenda Goria, doccia gelata: l’esito delle analisi le fa tremare la terra sotto i piedi

È veramente una doccia gelata quella che ha ricevuto Guenda Goria. L’esito delle analisi è veramente una pugnalata al cuore, non si sente più la terra sotto ai piedi, anche perché il futuro che aveva sognato è forse svanito per sempre?

Povera Guenda Goria, questa cosa non ci voleva proprio. È una situazione terribile quella che sta vivendo, l’esito delle analisi non lascia spazio a nessun’altra interpretazione, non c’è più speranza per lei? Ha sempre avuto un’idea ben precisa di come avrebbe voluto che la sua vita andasse, adesso è tutto finito?

Guenda Goria, è un’attrice e pianista di 34 anni, conosciuta soprattutto per essere le figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Guenda e suo fratello, Gian Amedeo, non hanno vissuto un’infanzia felice, visto che i loro genitori erano concentranti maggiormente sulle loro carriere lavorative, per questo quando si separarono, soffrirono molto. Ad oggi le cose sembrano andare meglio, per quanto riguarda l’aspetto familiare.

Guenda Goria e l’amore della sua vita

Guenda Goria, nonostante i momenti non proprio idilliaci che ha passato durante la sua infanzia, dal 2021, finalmente ha conosciuto un uomo che è riuscito a farle tornare il sorriso e a farle credere di nuovo nella vita di coppia. Stiamo parlando di Mirko Gancitano, con il quale hanno iniziato a fare coppia fissa dopo il loro incontro a Sharm el Sheik.

Gancitano è stato molto vicino alla Goria, la quale affetta da endometriosi, un anno fa ha rischiato di morire per via di quella gravidanza extrauterina che l’ha privata di una tuba. La Goria è molto sensibile su questo argomento, per questo è diventata il volto per la grossa battaglia di sensibilizzazione in atto, per fare in modo che altre donne con la sua stessa patologia, non si sentano sole e abbandonate dal sistema.

Il terribile momento di Guenda Goria

Per Guenda Goria questo momento è veramente traumatico. Ha ricevuto quell’unica notizia che non avrebbe mai voluto ricevere, in quanto il risultato delle analisi parlano chiaro, purtroppo la donna non potrà mai diventare mamma in maniera naturale. L’unica tuba che l’è rimasta purtroppo non funziona bene e quindi il suo sogno di mettere al mondo dei figli è svanito dopo aver letto quei fogli. Questa situazione le ha fatto tremare la terra sotto i piedi.

Per lei l’unica soluzione è la fecondazione assistita, come ha dichiarato in uno sfogo social rilasciato ai suoi followers: “Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”.