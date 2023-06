Quel bimbo sulla sinistra oggi fa girare la testa a tutte: lo avete visto tante volte in Rai

Il bambino misterioso sulla sinistra, oggi fa girare la testa a tutte per la sua bellezza. Lo avete visto tante volte in Rai e quando vi sveleremo la sua identità rimarrete scioccati. Siamo curiosi, l’avete riconosciuto?

Vediamo in quanti di voi indovinano chi è il bellissimo bimbo che c’è sulla sinistra? In questo scatto amarcord era sconosciuto, ma oggi è molto popolare, l’avete visto tante volte in Rai. La sua bellezza però è la medesima di allora, oggi ha fatto girare la testa a tutte.

Chissà se il bimbo di questa foto aveva già le idee chiare su come sarebbe dovuta andare la sua vita da adulto, quello che è certo è che nonostante la carriera sia il suo chiodo fisso, la sua famiglia sarà sempre al primo posto nel suo cuore.

Cosa sappiamo di lui?

Bentornati ad un’altra puntata di: “Indovina il personaggio misterioso“. Era un po’ che non giocavamo più insieme, ma siamo tornati più carichi che mai. Dunque, per chi ha iniziato a seguirci da poco, facciamo un refresh delle regole, come sempre vi sveleremo qualche dettaglio del noto vippone prima di dirvi l’identità del personaggio. Il vincitore sarà colui che avrà capito di chi stiamo parlando, prima di leggere il suo nome e cognome nel prossimo paragrafo. Perfetto, iniziamo!

Il bambino della foto, oggi è un grande ballerino, ha iniziato a muovere i primi passi nella danza a soli 6 anni e da quel momento non si è più fermato. Ha vinto tanti riconoscimenti e premi, che l’hanno portato ad essere nel corso degli anni un grande professionista nel suo settore. È nato ad Eboli nel 1992, ha un fratello più piccolo, che potete vedere insieme a lui nell’immagine in evidenza, con il quale è molto legato.

Ha lavorato in Italia per un po’, passando da Mediaset a Rai nel giro di poco tempo. La sua bravura l’ha portato ad entrare nel corpo di ballo di un noto format inglese, iniziando così una nuova avventura, a discapito di quell’acerba storia d’amore, che sarebbe o meno potuta sbocciare, con una cantante altrettanto famosa. Con lei ha preferito chiudere ogni rapporto prima della partenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITO COPPOLA (@vitocoppola)

Il bambino misterioso è…

Dopo tutti questi indizi, avete capito chi è il bambino sulla sinistra presente nella foto? L’avete visto molte volte in Rai e grazie alle sue piroette ha fatto girare la testa a molte. Stiamo parlando dell’ex ballerino di Ballando con le stelle, Vito Coppola.

Avevate indovinato? Lo sappiamo che ormai siete diventati bravissimi! In questo tenero scatto di famiglia, Coppola omaggia il suo fratellino Jonathan con il quale è molto legato: “Oggi è un giorno particolare. Perché non riesco a smettere di pensare all’uomo della mia vita. La persona che amo più di me stesso. È anche e soprattutto grazie a voi se sono qui… Il tempo è prezioso e farò sempre in modo di usarlo nel miglior modo possibile, con e per le persone che amo di più”.