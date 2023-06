Ricordate Syusy Blady di Turisti per caso? Oggi faticherete sul serio a riconoscerla: com’è diventata

Molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Syusy Blady, l’avventuriera di Turisti per caso. Ecco una foto recente che mostra il suo cambiamento. Da non credere!

Nata a Bologna il 7 febbraio 1952, Syusy Blady è una conduttrice televisiva e cabarettista di fama. Negli anni ottanta ha avuto la possibilità di accedere negli studi della Rai con I Mixserabili e Granpaese varietà (ideato da lei in persona con Patrizio Roversi e Gino Castaldo).

Nel suo curriculum ha inserito Drive In, La tv delle ragazze, Lupo solitario, L’araba fenice e film come Operazione pappagallo per i più piccoli. Nel frattempo ha portato avanti il suo personaggio, la tap model, facendo leva sull’autoironia. Non si smentita nemmeno quando è comparsa sul giornale Matrix posando in modo sexy.

Nel 1993 con il marito Patrizio Roversi è andata in India per un viaggio e le venne in mente l’idea di portare una telecamera. Una volta rientrati in Italia, hanno pensato bene di proporre una trasmissione televisiva intitolata Turisti per caso. Da allora ogni esperienza fatta in giro per il mondo è stata proposta ai telespettatori.

Nel 2005 senza il marito si è occupata di Misteri per caso, ovvero un programma dove ha mostrato le scoperte fatte durante i loro viaggi. L’anno successivo si è messa alla prova a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Tante sono state le esperienze professionali fatte nel corso di questi anni, ma adesso com’è e di cosa si sta occupando? Andiamo a scoprirlo.

Ecco una foto di Syusy Blady

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con Patrizio Roversi dal 1982 al 2002 e dal loro amore è nata Zoe nel 1994. Nonostante si siano separati, sono rimasti in buoni rapporti e lavorano tuttora insieme. Come lei anche l’ex marito ha esordito con Lupo solitario e Drive In. Ha affiancato Fabio Fazio in Porca miseria e Se rinasco in Rai.

Nel 2008 ha collaborato con la Blady per I Popoli del Mare in onda su Saling Channel. Su History channel ha condotto Tutto fa storia e Linea Verde sulla Rai con Ingrid Muccitelli. Ancora oggi realizza dei progetti con l’ex moglie. Quest’ultima non compare spesso nel piccolo schermo come i vecchi tempi. Di conseguenza molti si sono chiesti che fine abbia fatto.

Di cosa si occupa oggi?

Tutti sono concordi nel dire che Syusy Blady non sia cambiata di una virgola. Lo scorrere del tempo non ha inciso al punto tale da renderla irriconoscibile. In compenso ha cambiato look.

Attualmente è a capo di Italia Slow Tour, ovvero un’agenzia di turismo, con l’ex marito. Sicuramente sapranno proporre delle mete interessanti avendo fatto il giro del mondo.