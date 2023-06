Pamela Camassa, spifferato perché non ha vinto L’Isola: “Era già tutto deciso da…”

È arrivata a un soffio dal podio la splendida Pamela Camassa. Sapete perché non ha vinto L’Isola?

È giunta la rivelazione che ti lascerà a bocca aperta. Lei è stata l’ultima donna a tentare fino all’ultimo la vittoria finale, la bellissima Pamela Camassa. Ha certamente vissuto un’esperienza molto complessa in Honduras e ha dimostrato di essere molto coraggiosa. Tantissimi i litigi con la modella Helena Prestes.

Molti tra l’altro la davano vincente dopo poche settimane dal fischio d’inizio dell’Isola. Pamela ha messo in luce, oltre che una fisicità da 10 e lode, una grande resistenza, non solo alle intemperie e complicate condizioni in cui bisogna vivere durante il reality, ma pure nei vari giochi, o meglio sfide, che ha dovuto affrontare nel corso di varie puntate serali.

Nel corso della seguitissima finale ha emozionato tantissimo i telespettatori nel parlare della sua mancata partecipazione, ormai molti anni fa, al matrimonio della sua amata sorella. Nel farlo aveva la voce rotta dal pianto e gli occhi lucidi. Lei non aveva potuto esserci a causa di un contratto che aveva firmato. C’era in ballo una penale da pagare, qualora lo avesse trasgredito.

Pamela Camassa, il più grande rimpianto

Tuttavia questo, a sua detta, sarà il più grande rimpianto della sua vita. Ad ogni modo i rapporti con la sorella sono rimasti distesi, tanto più che lei stessa ha voluto recarsi in Honduras per un saluto e abbracciarla forte a sé. Quando i suoi fan sognavano ormai di vedersela giocare fino all’ultimo per vincere, un televoto flash con il modello Luca Vetrone, l’avrebbe eliminata.

A quel punto in molti hanno pensato che potesse essere lui a vincere, anche perché aveva già affrontato due televoti durante serata. Così non è stato visto che a vincere l’Isola 2023 è stato il dj e speaker radiofonico Marco Mazzoli. Il naufrago aveva inizialmente raggiunto l’Isola in compagnia del grande amico Paolo Noise, che poi, a causa di alcuni problemi di salute, è stato costretto a tornare ben presto in Italia.

L’amaro sfogo di Filippo

Tuttavia la vittoria di Mazzoli ha lasciato l’amaro in bocca a Filippo Bisciglia, storico compagno della Camassa, che ha rivelato la sua amarezza in un suo video, piuttosto veloce, caricato sui Social. ” Sta decidendo tutto lo Zoo. Stanno facendo tutto loro e quindi, bravi. Complimenti per quello che state facendo, daje!”. Questo è stato l’incipit dello sfogo del conduttore di Temptation Island.

Ciò è andato in scena dopo che la sua dolce metà era stata eliminata. Sul finale ha voluto aggiungere: “E Pamela poi, vorrebbe che vincesse Marco.”. Un desiderio che è stato esaudito, visto che a vincere è stato proprio Mazzoli. Ora si attende anche la replica della stessa Pamela, che di certo nelle prossime settimane vorrà rivedere i filmati della sua esperienza in Honduras.