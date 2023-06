“Ecco cosa pensa Belen di Antonino”: voce vomitevole | Distrutto in un istante

Belen Rodriguez, sapete che cosa ne pensa veramente del suo ex Antonino Spinalbese? Da non crederci!

Da più di un anno la showgirl argentina è tornata a fare coppia fissa con il marito Stefano De Martino. Con lui ha messo al mondo Santiago, che oggi sta diventando uno splendido adolescente. Nel corso del tempo lei ha avuto altre storie ma la più importante è stata con Antonino Spinalbese, con l’ha resa madre della piccola Luna Marì.

L’idillio è durato poco e lui soffre tantissimo per il fatto di non potere vivere insieme alla piccolina. Nonostante ciò lui cerca di essere un padre molto presente per lei. Tra l’altro l’uomo è stato uno degli indiscussi protagonisti della settima e chiacchieratissima edizione del GF Vip. Qui si era molto avvicinato a Ginevra Lamborghini.

Quando poi lui è uscito dalla Casa più spiata d’Italia per via di un’ eliminazione, l’ha raggiunta in studio e le ha dedicato tantissime attenzioni, dandole anche un bacio sulla bocca. I fan hanno anche iniziato a sognare un futuro per loro, ma a quanto pare a telecamere spente la liason non è decollata. Di recente lei ha anche partecipato a Beautiful, recitando in alcune puntate girate in Italia.

La verità del rapporto tra Antonino e la Miss

Inoltre è sempre più lanciata come cantante. In questi giorni si mormora di un presunto flirt tra Antonino e Carolina Stramare, dopo che lui ha cancellato una foto che li ritraeva insieme sui Social, pochissimi istanti dopo. Tuttavia pare che i due siano soltanto buoni amici, come ha spifferato L’investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, che sostiene di conoscere bene entrambi.

Anzi a quanto pare è stata proprio la ragazza a chiedere a Spinalbese di rimuovere il tutto con il preciso obiettivo di non far nascere un chiacchiericcio. Invece poi tutto ciò è letteralmente esploso. A sostenere che non è possibile che tra di loro ci possa essere qualcosa di più di una bella amicizia è un modo di essere di Antonino che striderebbe coi suoi desideri. C’entrerebbe pure Belen.

Il difetto del vippone

Sempre l’Investigatore Social ha voluto svelare perché la Stramare non si fidanzerebbe mai e poi mai con Spinalbese. Rosica ha dichiarato che Antonino sarebbe tirchissimo, come hanno anche rivelato tutte le sue ex, tra cui Belen. L’ex Miss Italia ama l’uomo che la vizia e la porta ovunque, ergo il vippone non sarebbe adatto a lei.

Insomma, al di là di questa dichiarazione colorita e che forse ha anche strappato qualche risata agli utenti, Belen ha dichiarato a Verissimo che Antonino è un bravissimo papà, oltre che molto presente per Luna Marì. Tra l’altro sono davvero tanti i video, così come gli scatti, ricchi d’amore che lo vedono insieme alla sua creatura e che sciolgono in men che non si dica i cuori.