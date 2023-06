Amadeus scaricato malamente: dopo le minacce si è passato direttamente ai fatti

Amadeus, nuovi grattacapi per il conduttore e direttore artistico del Festival Di Sanremo 2024. Chi potrebbe scaricarlo stavolta? Il racconto dei fatti.

Mancano ancora molti mesi al Festival di Sanremo 2024, che andrà in onda a febbraio in Prime Time su Rai Uno e sarà seguito sia sul Piccolo Schermo che nelle varie piattaforma in streaming, che sui Social. Per la quinta volta consecutiva sarà il carismatico Amadeus a rivestire il duplice, nonché affascinante, ruolo di direttore artistico e di conduttore della nota kermesse canora.

Questa sarà tuttavia l’ultima volta che il buon Sebastiani curerà tutto ciò. In futuro, qualora la dirigenza Rai glielo riproponesse, potrebbe pensarci. Tuttavia, durante le fasi finali dell’edizione 2023, si iniziava già a mormorare di quella nuova. Dal canto suo Ama ha iniziato a lavorarci a spron battuto in primavera e ora sta per dare rivelazioni alla Stampa.

Intervenuto di recente al TG1 ha già dato in pasto ai suoi estimatori un’interessante chicca. Infatti starebbero pensando di apporre dei cambiamenti all’interno del regolamento. A breve ci potrà dare nuove e importanti rivelazioni al riguardo. Intanto sul Web gli utenti iniziano ad ipotizzare chi possano essere le donne a co-condurre insieme a lui il Festival.

Doccia fredda per Ama

Tuttavia la massima attesa riguarda i nomi dei cantanti in gara, così come gli ospiti a stampo sia nazionale che internazionale. Anche ora dunque Amadeus sta lavorando tantissimo e si sta maggiormente concentrando sulla kermesse, dopo aver concluso i suoi impegni TV a livello di conduzione.

Infatti sia I Soliti Ignoti che Affari Tuoi, quest’ultimo tornato nella sua classica versione originale, sono stati messi in standby per via della canonica pausa estiva. Tuttavia in questo momento è arrivato per lui un altro grattacapo, definibile come una vera doccia fredda. C’è chi minaccia di non essere al suo fianco.

Di nuovo assente?

Stiamo parlando dell’amatissimo Beppe Vessicchio, che per tantissimi anni ha diretto non solo molti cantanti, ma anche l’orchestra del Festival di Sanremo. Intercettato da Leggo, il professionista, riguardo a una sua partecipazione a Sanremo 2024 ha dichiarato: “È presto per poterlo dire. Quando il direttore artistico dichiarerà i nomi degli invitati si capirà.”

Tuttavia lo scorso anno era presente nella Città dei Fiori ma non per lavorare strettamente alla kermesse. “Ero alla città di Sanremo per portare a termine il progetto Italians Do Hits Better per Amazon Music e per partecipare a Muschio Selvaggio. Cosa che mi ha permesso di accettare l’invito di Gianluca Grignani a co- dirigere con Enrico Melozzi la cover del venerdì.”, ha infine rivelato il maestro.