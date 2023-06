Mediaset, conduttrice 66enne in ospedale: ore di angoscia per i fan | Cosa l’è successo

Mediaset, grandissima preoccupazione all’interno dell’Azienda del Biscione. Nota e amatissima conduttrice ricoverata. Le sue odierne condizioni di salute.

È certamente un momento molto complesso e doloroso per le Reti Mediaset. Dopo la dipartita del compianto Silvio Berlusconi il figlio secondogenito Pier Silvio, che riveste da tempo il ruolo di AD, ha ripreso saldamente in mano le redini della situazione e ha voluto parlare coi suoi dipendenti. All’inizio lo ha fatto a con un messaggio scritto e poi a voce.

Ha anche voluto ringraziare le persone che sono state vicine alla famiglia. Alcune hanno seguito il funerale in televisione e altre dai maxischermi presenti in Piazza Duomo. Molti altri hanno voluto esprimere il loro dolore con numerosi post sui Social. Molti vip poi hanno voluto ricordare Silvio con tanti scatti d’annata, prontamente condivisi sui loro veri profili Social.

Tuttavia, come si suol dire, the show must go on. Ergo l’Azienda ha continuato a lavorare per offrire una nuova stagione TV d’effetto. Ora molte trasmissioni son state messe momentaneamente in standby per la canonica pausa estiva e così molte punte di diamante delle Reti Mediaset stanno iniziando a vivere le loro vacanze.

Amatissima conduttrice in ospedale

Certamente c’è anche tanto curiosità di conoscere molte serie TV che ci faranno divertire ed emozionare da settembre 2023. Ora sono aperti i casting per i protagonisti del GF, che quest’anno sarà proposto in versione Nip e per Amici. Si sta lavorando tantissimo anche per scovare nuovi tronisti, mentre Maria De Filippi è impegnata in Sardegna con Temptation Island.

In tutto ciò un’amatissima conduttrice di Canale 5 ha fatto preoccupare e non poco i suoi numerosi estimatori. È infatti apparsa in alcuni scatti sul lettino di ospedale. Che cosa è successo? Ha forse avuto un malore a causa del caldo eccessivo di questi giorni? E soprattutto come sta ora come ora?

Barbara D’Urso e il suo weekend alternativo

A destare preoccupazione è stata la splendida Barbara D’Urso che ha da poco concluso la stagione 2023 del suo Pomeriggio Cinque. L’abbiamo anche notata di recente ai funerali di Silvio Berlusconi. La conduttrice partenopea cha deciso di trascorrere un weekend molto particolare, dedicandolo alla prevenzione che le sta tanto a cuore. Si è trattato di un check up completo con tante analisi ed esami.

Lei ci ha raccontato tutto sui Social. Ha anche mostrato ai suoi fan la sua aorta addominale con tanto di battito. Inoltre si si è anche dedicata al controllo dell’eco doppler alla tiroide. “Voto un miliardo (al medico), io non voglio nascondere nulla e bisogna fare prevenzione”. È stato questo l’appello di Barbara, che spera di aver dato il buon esempio a tante donne italiane.