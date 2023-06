Can Yaman, il web non apprezza affatto quello che fa: “Non farlo, causa il cancro”

Can Yaman è passato “dalle stelle alle stalle”? Nessuno apprezza quello che fa, i followers gli si rivolgono contro. Il suo buon esempio potrebbe salvare molti dal cancro, ma l’attore prosegue a testa alta.

La popolarità è così, un po’ sale e un po’ scende. Un giorno il vippone viene amato e seguito, il giorno seguente viene attaccato e criticato. Basta una sola abitudine che vada contro i principi del popolo web e la fama inizia a vacillare. Ne sa qualcosa Can Yaman il quale sta ricevendo numerose critiche per quella sua abitudine discutibile che in molti non approvano. I suoi seguaci gli stanno intimando di smettere, perché lui e tutti quelli che lo copiano potrebbero ammalarsi di cancro.

Non si sa quindi se Yaman accetterà o meno il consiglio dei suoi followers, ma da quello che sappiamo di lui, generalmente l’attore tende a fare quello che più gli piace, fregandosene del parere della gente. Che sia un male o meno solo il tempo glielo dimostrerà.

Sapete di chi è fan Can Yaman?

Come Can Yaman è entrato nel cuore degli italiani, così l’Italia è entrata nel suo. Sono molte cose che il bell’attore turco adora del nostro Paese, tra le tante, l’ultima è emersa grazie ad un suo post sui social. Yaman infatti, si è fatto un selfie allo Stadio Olimpico di Roma, in attesa di uno dei suoi cantanti preferiti, cioè Vasco Rossi.

Il Blasco ha contagiato anche Can che sicuramente si sarà scatenato tra le note delle sue bellissime canzoni. Oltre al modello, erano presenti anche altri vip al concerto evento del cantante di Zocca, stiamo parlando dei Francesco Totti con la “sua” Noemi e il cantante Ultimo. Segno che Rossi con la sua musica, riesce a riunire fan di generazioni diversi in un unico posto.

Quell’abitudine che infastidisce il web

Il web si è diviso su quella particolare e per certi versi “nauseante” abitudine di Can Yaman, c’è chi lo sostiene sempre e comunque e chi proprio non lo apprezza. Tra l’altro molti followers hanno sottolineato sui social come la sua abitudine oltre a far venire il cancro a lui stesso, lo può far venire a tutti quelli che lo prendono come esempio.

Ma quale sarà questo vizietto pazzesco che sta indignano i social? Yaman ama fumare il sigaro e non si nasconde dietro questa sua abitudine, in quanto non ha problemi a farsi ritrarre sui social mentre lo fuma felicemente. Anche se in molti sperano di convincerlo a smettere, non siamo sicuri che i followers potranno convincere il tenebroso Can Yaman a fare qualcosa che non vuole. In una passata intervista aveva dichiarato che le tre cose che amava in assoluto dell’Italia (a parte le ragazze ma questa è un’altra storia), erano proprio i sigari, il whisky e la cioccolata. Che dite, smetterà?