Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo tanti mesi la vomitevole verità sui tradimenti: “A lei andava bene che…”

Di recente sono emersi altri retroscena sulla storia d’amore, ormai naufragata, di Ilary Blasi e Francesco Totti. Stavolta le dichiarazioni fatte riguardano la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono finiti al centro del gossip a luglio dell’anno scorso per la separazione, in quanto la colpa è stata data a Noemi Bocchi. Quest’ultima, però, è stata difesa a spada tratta dall’ex capitano della Roma, il quale ha riferito che le cose sono andate diversamente. Si sono conosciuti a una gara di padel e c’era anche l’ormai ex moglie, ma la scintilla è scoccata in un secondo momento.

Sono usciti allo scoperto al compleanno di lui baciandosi davanti a tutti gli invitati. Adesso vivono sotto lo stesso tetto e Noemi col tempo è riuscita a conquistare i figli di lui. Nel frattempo Ilary Blasi si è dedicata anima e corpo al lavoro per poi incrociare lo sguardo di Bastian Muller.

I due hanno ufficializzato la relazione con un post su Instagram, dopodiché Vladimir Luxuria ha avuto la possibilità di conoscerlo. Quando le è stato chiesto chi preferisce tra Totti e l’affascinante imprenditore tedesco, la risposta è stata netta: questione di gusti.

Gli ex coniugi sono alle prese con gli avvocati per la spartizione del patrimonio familiare e l’affidamento dei figli. Tuttavia nelle ultime ore si sta parlando di loro per cose avvenute durante gli anni del matrimonio. Ecco chi ha fatto delle esternazioni a dir poco sorprendenti.

La verità su Francesco Totti e Ilary Blasi

La persona che è tornata a parlare dei due è Fabrizio Corona. Già in passato li aveva resi protagonisti del pettegolezzo per via di Flavia Vento che, a un passo dal matrimonio, aveva detto di essere stata una notte con Totti.

Adesso, avvalendosi dei social, ha voluto rincarare la dose facendo delle insinuazioni su come hanno portato avanti la loro love story prima di intraprendere strade completamente diverse.

“Quando non era famosa le andava bene”

“Avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni…lei fino a quando non era famosa le andava bene…le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio. La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali”. Inoltre l’ex re dei paparazzi ha insinuato che anche da parte lei ci sono stati dei gesti di alta infedeltà.

Poi ha riferito che la Blasi si è ribellata a questa situazione, dunque Totti ha reagito rimpiazzandola con Noemi: “L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è costruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei”.