Marta Fascina, ore di apprensione per lei: la notizia è circolata all’improvviso

Sono ore di apprensione quelle che sta vivendo Marta Fascina, la quale non sa esattamente cosa aspettarsi da quella notizia che è arrivata all’improvviso. La vedova Berlusconi dovrà affrontare anche questa sofferenza.

Marta Fascina è disperata, sono ore di apprensione quelle che sta vivendo. Dopo la morte del “suo” Silvio Berlusconi, adesso deve affrontare anche questo, non ha fatto in tempo a riprendersi dal lutto che questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Dal 2020 fino al giorno della morte di Silvio Berlusconi, il Cavaliere e Marta Fascina sono stati fidanzati ufficialmente. I due hanno intrapreso anche una cerimonia simbolica, senza nessuna valenza legale, nella quale si sono sposati, portando così la loro storia d’amore ad un gradino più alto.

La Fascina è già fuori dal Partito?

Nonostante la figlia di Berlusconi, Marina, abbia voluto la compagna di suo padre, Marta Fascina, sempre al suo fianco durante le esequie al Duomo di Milano, pare ormai cosa certa quale sarà il ruolo della Fascina da adesso in poi.

Il suo nome prima era emerso dall’oscurità dell’anonimato grazie al suo popolare compagno, ma una volta che lui è venuto a mancare, dal Partito del Berlusca, hanno chiarito immediatamente quale sarà il ruolo della vedova: “Marta Fascina è un deputato ed è la compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c’è bisogno di ritagliare spazi formali”, ha confermato Tajani.

Saranno giorni di apprensione per Marta Fascina

Saranno giorni di apprensione per Marta Fascina e per tutta la famiglia di Silvio Berlusconi, in quanto dai rumors che stanno girando in queste ore, pare che il testamento del Cavaliere verrà letto il 26 giugno. Se fosse confermato, le nuove disposizioni lasciate dal fondatore di Mediaset, arriverebbero giusto in tempo, per l’assemblea del 29 giugno, data in cui “i capoccia” di Fininvest, si raduneranno per il bilancio della società.

Il patrimonio di Silvio Berlusconi è molto elevato come tutti potrete immaginare, quindi non si sa come sarà ripartita la sua eredità e soprattutto in molti si chiedono: “Cosa ci sarà per la Fascina”? Siamo sicuri che se lo starà chiedendo anche lei, anche perché non avendo nessun diritto legale, potrebbe anche tornare a casa ” a bocca asciutta”. Non ci resta che attendere la data della lettura del testamento.

Per il momento c’è chi ipotizza che tra ville, imbarcazioni, opere d’arte, investimenti, Mediaset, ecc. gli eredi potrebbero doversi dividere qualcosa come 4 miliardi di euro. Ovviamente non si sa ancora cosa avesse deciso in merito, il titolare del patrimonio.