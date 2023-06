Tiberio Timperi dà il triste annuncio: un addio che pesa dopo le ultime polemiche

Tiberio Timperi e quel doloroso annuncio che ha lasciato increduli i telespettatori. Il suo addio è definitivo e arriva pesante come un macigno dopo quelle ultime polemiche che hanno “macchiato” la reputazione di Timperi.

Annuncio amaro per Tiberio Timperi, il suo addio è definitivo. I fan sono scioccati, in quanto in molti si sono chiesti se questo triste epilogo sia dovuto a quelle recenti polemiche, che hanno invaso i social in questi ultimi giorni?

Da quello che possiamo capire, non è facilissimo lavorare con Timperi, in quanto i litigi con lui sono stati un po’ all’ordine del giorno. Come hanno dichiarato diversi suoi colleghi, c’è voluto un po’ prima di trovare la giusta quadra con lui, alcuni non l’avrebbero ancora trovata. Basti ripensare alle parole dichiarate da Monica Setta. Ad ogni modo, noi non sapremo mai chi è il colpevole e chi la vittima, quindi non ci resta che ascoltare le dichiarazioni di tutti senza prendere le parti di nessuno.

Addii e conferme

Prima di parlare dell’addio di Tiberio Timperi e delle polemiche che ruotano attorno alla sua vicenda, sono giunte notizie più aggiornate da mamma Rai. Dopo il “cambio della guardia” da Viale Mazzini, il palinsesto dell’emittente televisiva ha subito notevoli stravolgimenti, che già avevamo iniziato a comunicarvi settimane fa. Le certezze confermate quindi sono state l’addio di Flavio Insinna dall’Eredità, il quale con parole molto commoventi ha salutato il suo pubblico: al suo posto dovrebbe arrivare Pino Insegno.

Via anche Serena Bortone, Massimo Gramellini, Salvo Sottile, Monica Giandotti. Di loro, non tutti cambieranno emittente televisiva, molti cambieranno solo canale, passando da un programma all’altro sempre della Rai. Tra le conferme e i ritorni, troviamo Caterina Balivo, Monica Maggioni, Mara Venier, Anna Falchi, Antonella Clerici ed Eleonora Daniele. Sicuramente ci saranno ancora altri cambiamenti da qui alla prossima stagione televisiva dopo le vacanze estive.

Tiberio Timperi conferma l’addio a #UnoMattinainFamiglia e il passaggio dal prossimo settembre a #IFattiVostri. pic.twitter.com/0X0xrWSlQK — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 18, 2023

Il caso Tiberio Timperi

È confermato, è lo stesso Tiberio Timperi a dare il triste annuncio. Il suo addio da Uno Mattina in famiglia dopo 26 anni di servizio è cosa certa ormai, il conduttore prenderà il posto di Salvo Sottile a I fatti vostri.

In molti si chiedono se il suo trasferimento sia una conseguenza della pesante polemica avvenuta in diretta nei giorni scorsi, tra Timperi e Gianni Ippoliti, il quale ha abbandonato lo studio dopo l’espressione annoiata del conduttore. Pare che i due dopo, avrebbero fatto pace, vista anche la frase di apertura durante l’ultima loro puntata insieme: “Ben ritrovati, eccoci con la nostra rassegna stampa. Abbiamo un 73% di notizie false, questa settimana è stato toccato il record mondiale di notizie false…”.