Ilary Blasi coperta di ridicolo: beccata con le mani nel sacco | “Ma l’ha rubata?”

Non c’è pace per Ilary Blasi. Di recente è stata protagonista di una situazione alquanto imbarazzante. Il tutto è avvenuto in presenza di terzi.

Ilary Blasi farà compagnia gli italiani lunedì 19 giugno 2023 con la finale de L’Isola dei Famosi. I fan del reality della sopravvivenza non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore tra Cristina Scuccia, Marzo Mazzoli, Pamela Camassa, Luca Ventrone, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian. Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Gianmaria Sainato hanno dovuto abbandonare il gioco.

Durante la sua avventura televisiva Ilary Blasi è stata al centro delle polemiche per vari motivi: dalla scelta dell’outfit fino alle frecciatine velate per l’ormai ex marito Francesco Totti. Inoltre si dice che probabilmente al timone della conduzione del programma ci sarà un’altra che la sostituirà. Per ora si tratta di semplici supposizioni, dunque non resta altro da fare che attendere.

Non è stato un bel periodo per la conduttrice, dato che da luglio dell’anno scorso è finita su tutti i giornali per la separazione. All’inizio tutti davano la colpa a Noemi Bocchi, ma poi Totti è intervenuto per spiegare che lei è arrivata nella sua vita dopo l’addio. Per fortuna anche Ilary è riuscita a voltare pagina tra le braccia di Bastian Muller, un affascinante imprenditore tedesco.

Sono stati visti insieme per la prima volta nell’aeroporto di Zurigo per poi uscire allo scoperto qualche mese dopo. Tutti sono concordi nel dire che da quando ha riacquistato il sorriso grazie all’amore è diventata ancora più bella. Tuttavia in queste ore si è verificato un qualcosa di imprevedibile. Era presente un ex opinionista de L’Isola dei Famosi. Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi stenta a crederci!

Essendo un personaggio pubblico, Ilary tende a condividere la sua quotidianità sui social. Infatti a poche ore dalla puntata finale si è concessa delle ore in palestra. Del resto ha una fisicità pazzesca e il merito non è solo di Madre Natura.

Qualche ora prima, invece, ha fatto vedere ai follower di aver rimediato a una situazione che l’ha colta alla sprovvista. Ovviamente non è mancata la sua solita ironia.

“Basta andare a rubare”

In poche parole era a cena con Nicola Savino e altre persone. A un certo punto ha controllato nella busta rilasciata dal negozio di abbigliamento per mostrare la camicia appena acquistata. Ha subito notato la presenza del dispositivo antitaccheggio. Dopo un minuto di silenzio il collega ha esordito in questo modo: “Ilary basta andare a rubare nei negozi come quell’attrice Winona Ryder. Quando usciamo io non ti conosco“.

Il giorno dopo Ilary è tornata al negozio e la faccenda si è conclusa nel migliore dei modi. Ha realizzato una serie di Instagram story per mostrare passo dopo passo ciò che ha fatto taggando Nicola Savino.