Elisabetta Gregoraci, il retroscena privato: “Io e Flavio la condividiamo e sono 11 anni che…” | Chi è la donna in comune

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore “condividono” una donna insieme da anni, se la “passano” di casa in casa. È l’unico modo per loro per riuscire ad andare avanti nelle loro vite, senza di lei non potrebbero farcela.

C’è sempre stata una donna tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la “condividono” da sempre. Addirittura da quanto hanno rivelato se la “passerebbero” di casa in casa è grazie a lei se riescono ad andare avanti, grazie ai suoi fedeli servizi.

La Gregoraci e Briatore, come molti di voi ricorderanno, sono stati sposati quasi dieci anni e durante questa favola moderna, è nato il loro unico figlio, Nathan Falco Briatore. Dopo il divorzio mamma Elisabetta e papà Flavio, per amore del loro erede, hanno mantenuto ottimi rapporti per farlo vivere in serenità.

La bugia di Berlusconi a Briatore

Flavio Briatore era tra i presenti al funerale di Silvio Berlusconi, in quanto il proprietario del Billionaire, lo stimava molto. Ai giornali ha rivelato di essere arrabbiato con il Cavaliere perché a detta sua gli avrebbe mentito. I due sono sempre stati grandi amici, visto il ruolo lavorativo che li accomunava, per questo Briatore ha scritto un post molto lungo, appena ha saputo della morte di Berlusconi: “Caro Presidente, quello di ieri non è stato un triste addio… è stata invece una grande festa alla quale abbiamo partecipato numerosi, per ricordarti ed omaggiarti come meriti…”.

Tornando al discorso iniziale, ecco cosa ha detto Flavio in merito alla bugia che gli ha detto Silvio: “Un ricordo? Che mi ha raccontato una bugia, doveva vivere fino a 120 anni. Lo speravamo tutti…Non voglio parlare di politica, oggi ricordiamo l’uomo”.

La donna della speranza

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore “condividono” una donna da anni, se la “passerebbero” di casa in casa. Come ha dichiarato Elisabetta, nella sua nuova residenza di 200 metri quadro, situata a Monaco: “Qui vivo con mio figlio Nathan Falco, con la Yorkshire Diva e con la tata Tatù che ci segue da 11 anni e che condivido con Flavio, che abita a un passo da qui…”.

Ad ogni modo, la Gregoraci ama vivere nella sua nuova residenza in quanto è molto luminosa e poi è felice di vivere a pochi passi dal suo ex marito. Briatore infatti sarebbe un papà molto presente nella vita di suo figlio: “Ormai mio figlio grande, ha 13 anni, è in piena adolescenza: a tratti è dolce a tratti si impunta. Esprime i suoi gusti, non posso più di testa mia…”.