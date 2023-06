“Se lo legge le viene un infarto”: la mamma di un ex gieffino tenuta all’oscuro | Paura e panico

GF, la mamma di un noto e amatissimo gieffino tenuta all’oscuro di un fatto. Se lo sapesse starebbe malissimo. Il racconto dei fatti.

Mentre molti programmi sono giunti o giungeranno a breve alla classica pausa estiva, per poi tornare in onda dalla prossima stagione TV, il chiacchiericcio intorno a molte trasmissioni è molto forte e per certi versi incessante. Lo è soprattutto sui Social, diventati ormai un’autentica vetrina per tutti quanti, non solo per i vip.

Tra i primi programmi ad andare in onda a partire dal mese di settembre 2o23, oltre al canonico Pomeriggio Cinque, condotto dalla meravigliosa Barbara D’Urso, sarà il GF. Il padre di tutti i reality, che negli ultimi anni ha visto la sua messa in onda della versione Vip, ora andrà in onda quella Nip, quindi con concorrenti non famosi.

Tra l’altro già da molte settimane sono stati indetti in tutta Italia i Casting per scovare i partecipanti. Ad ogni modo entreranno nella Casa più spiata d’Italia anche dei personaggi noti, per aggiungere un po’ di pepe. Banditi gli influencer, stando sempre all’ascolto di potenti rumors. In forse anche le presenza di Orietta Berti e Sonia Bruganelli in veste di opinioniste.

Il vippone nel mirino

Si mormora che al loro posto potrebbe arrivare Emanuele Filiberto. Confermatissima invece la presenza di Alfonso Signorini. Il conduttore, nonché affermatissimo giornalista, ha vissuto un’edizione del GF Vip, la settima per esattezza, decisamente complessa che gli ha dato non poche gatte da pelare fin dall’inizio, a partire dal caso Marco Bellavia.

Sul finale sono poi avvenute squalifiche ed eliminazioni a sorpresa a seguito di un tempestivo intervento dell’AD Pier Silvio Berlusconi. Difatti la trasmissione aveva preso un andazzo un po’ troppo trash. Ora è un ex vippone ad essere nel mirino e ancora di più lo è la sua mamma, che è stata tenuta all’oscuro di qualcosa di molto grave. Chi è e che cosa è accaduto?

Il duro sfogo sui Social di Donnamaria

Edoardo Donnamaria, star di Forum, si è sfogato su Instagram contro tutti coloro che hanno fatto circolare in Rete una fake news, riguardando una sua aggressione, in realtà mai avvenuta. “Allora, di giornalisti di m… ce ne sono tanti, però voglio dire a te che hai messo in giro questa notizia. Immaginati mia mamma che si alza domenica mattina, scrive il mio nome su Google e legge questa cosa qua”.

Che cosa avrà voluto dire? Donnamaria ha così proseguito il suo discorso: “Cioè addirittura accoltellato! Tu capisci che se mia mamma vede questo, le viene un infarto. Cioè non potete scrivere queste cose qui per prendere due click. Vai a fa***o!”. Dunque i suoi fan possono dormire sonni tranquilli, perché lui sta benone. Inoltre l’amore con la sua Antonella Fiordelisi è tornato più forte che mai.