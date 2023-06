L’Eredità, la puntata finale si è chiusa in ‘tragedia’: l’annuncio lascia spazio alla commozione generale

L’Eredità, finale di stagione inaspettato e assai doloroso per i telespettatori. Che cosa è successo?

È stato un finale di stagione decisamente duro e amaro per il numerosissimo pubblico dell’Eredità. Il game show tiene da diverso tempo compagnia di agli italiani di ogni età, nonché a famiglie intere, sia prima che durante la cena. Tra i momenti più emozionanti va annoverato quello finale della Ghigliottina.

Non per nulla, come ha ricordato lo stesso Insinna, esistono persino dei gruppi su WhatsApp di appassionati che cercando di indovinare la parola finale. Moltissimi i campioni che ci hanno fatto divertire ed e emozionare nel corso delle varie edizioni. Uno su tutti il carismatico Massimo Cannoletta, che è diventato personaggio televisivo a tuttotondo.

Immancabili poi sono le vecchie glorie che sono ritornate in studio oppure i momenti in cui hanno voluto divertirsi insieme ai telespettatori, svariati vip a scopo benefico. Il gioco ci ha fatto compagnia anche durante la prima pandemia e i vari lockdown, durante i quali le professoresse apparivano in collegamento video dalle proprie case.

Stop per L’Eredità

Una di loro, la bellissima Ginevra Pisani, ha abbandonato l’Eredità per seguire la sua carriera di attrice, per lo più teatrale, spezzando però i cuori dei suoi numerosi estimatori. Tuttavia però ora costoro hanno altri motivi per essere tristi. Diciamo pure che l’ultima puntata di stagione è stata molto particolare ed emozionante.

Se da un lato si sapeva che il quiz, come del resto molte altre trasmissioni, si apprestava ormai a salutare gli spettatori per via della canonica pausa estiva, ci si augurava che una voce riguardante il suo carismatico conduttore non fosse vera. Per lo meno era ciò che si auguravano tantissimi suoi estimatori.

Il triste annuncio di Insinna

È stato proprio lui, il bravo e accorto Flavio Insinna, nel salutare i suoi fan che li ha lasciati interdetti. Dopo ben cinque anni, ha deciso di abbandonare il quiz. Tanti i ringraziamenti che gli provenivano dal cuore che si è sentito di fare, ma il più grande è stato rivolto ai numerosi telespettatori, che hanno deciso per tanto tempo di “cenare con lui“. Loro, a detta del conduttore, ci sono sempre stati.

Nel rivolgere loro il so messaggio, poco prima della Ghigliottina, la voce per poco gli si strozzava in gola, segno di quanto fosse difficile per lui dare tale annuncio. Ora L’Eredità lascerà il posto a Reazione a Catena, condotto dal carismatico Marco Liorni, che ci terrà compagnia fino al mese di dicembre 2023. L’Eredità tornerà a gennaio 2024 ma con alla conduzione Pino Insegno.